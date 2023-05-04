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Пережив батька на три місяці: у свій день народження на війні загинув молодий спортсмен

Аліна Дембіцька
4 травня 2023, 17:59 оновлено 4 травня, 17:59
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До початку повномасштабного російського вторгнення Віктор Домітращук вважався перспективним спортсменом.
загиблий захисник
У свій день народження на війні загинув молодий спортсмен / Колаж: Главред, фото: Facebook Оксани Меленко

У важких боях за свободу та незалежність України загинув 25-річний спортсмен Віктор Домітращук. Захисник із позивним "Щука" зустрів свою смерть у тяжких боях на Донеччині.

Як повідомляє Верховна Рада України, до початку повномасштабного російського вторгнення Домітращук вважався перспективним спортсменом. Він 6 років займався панкратіоном — стародавнім видом бойової боротьби, який був відомий ще під час античних Олімпійських ігор.

Тренер Віктора характеризував його як дуже перспективного, вольового та сміливого спортсмена. Брат Віктора Владислав Тодераш став чемпіоном світу з панкратіону.

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Коли країна-агресорка Росія розпочала повномасштабну війну проти України Віктор Домітращук відразу ж добровільно приєднався до лав ЗСУ. Захищати нашу країну від російських загарбників також пішов його батько Дмитро.

За час війни Віктор декілька разів перебував в гарячих точках фронту. 8 січня, у день свого 25-річчя, захисник отримав смертельне поранення внаслідок обстрілу окупантами населеного пункту Часів Яр під Бахмутом. Також варто зазначити, що за три місяці до смерті Віктора на фронті загинув його батько.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області. Він загинув поблизу селища Ямпіль – в його окоп влучила міна.

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