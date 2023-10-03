На війні загинули добровольці із Білорусі: воювали за Україну

На війні в Україні загинули військові із Білорусі, які були на боці українських військових.

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На фронті загинули добровольці із Білорусі / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

На війні в Україні нещодавно загинули ще кілька добровольців із Білорусі. Вони були на боці Сил оборони України.

"Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося у Вальгаллі, брати", - повідомили у добровольчому загоні спецпризначення Терор у Telegram.

Білоруське видання "Зеркало" зв’язалося з представниками добровольчого батальйону, в якому їм підтвердили загибель бійців. Однак про кількість загиблих та детальнішу інформацію добровольці не повідомили.

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Варто додати, що 31 липня в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів Литвин і Волат, які захищали країну від повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, що Україна повернула тіла 51 загиблого українського воїна. Українська сторона здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого воїна.

В авіакатастрофі на Донеччині загинули 6 українських пілотів. Авіакатастрофа за участю військових гелікоптерів Мі-8 сталась у Краматорському районі Донецької області. Літальні апарати повністю знищено.

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