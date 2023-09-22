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"Попереду було все життя": біля Роботиного загинув 23-річний бойовий медик

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 17:19 оновлено 22 вересня, 17:19
Захисник вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.
загиблий захисник
Біля Роботиного загинув 23-річний бойовий медик / Колаж: Главред, фото: Березнівська міська рада

У тяжкій боротьбі з російськими загарбниками наша країна продовжує втрачати своїх найкращих синів. Так, у Запорізькій області загинув бойовий медик Іван Удодік.

Мужньому захиснику України, який родом із Рівненщини, було лише 23 роки, повідомляє Березнівська міська рада у Facebook.

За даними міськради, солдат, бойовий медик розвідувальної роти 117-ї окремої механізованої бригади вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

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Загинув Іван 18 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області.

"У молодого хлопця попереду було все життя… Висловлюємо щирі співчуття рідним з приводу загибелі сина, брата, онука. Важко знайти слова втіхи, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував Івана. Сумуємо та низько схиляємо голови у скорботі", - написала Березнівська міська рада.

Як повідомляв Главред, у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

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