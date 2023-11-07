Був учасником Революції Гідності й пішов на фронт: загинув відомий український письменник

На фронті загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року його оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. 6 листопада експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.
Трагічну новину повідомила у Facebook книжкова оглядач Анна Скорина. Прощання із захисником України відбудеться наприкінці тижня.
"Максим Петренко, автор книги "На добраніч" загинув. Ми сподівалися і вірили, що те, що він пропав безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталося... Єдине, що я знаю, поки це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали в Дніпро за Максом. Похорон планують в кінці тижня", - повідомила вона.
Максим брав участь у Революції Гідності, у квітні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ знову став на захист України.
Служив у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького при Національній гвардії України.
У 2016 році Петренко демобілізувався, повернувся до викладання і написав книгу "На добраніч". Це роман-щоденник про війну, що описує період від останніх днів Революції Гідності наприкінці лютого 2014 року до дня повернення автора на ротацію – 24 червня того ж року.
У червні 2019-го Максим Петренко презентував свою книгу на відкритті меморіалу в Слов'янську, де він сам брав участь у бойових діях.
За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Петренко захистив кандидатську дисертацію і став завідувачем кафедри комп'ютерної інженерії Університету "Україна".
Як повідомляв Главред, внаслідок удару російських загарбників по українських бійцях в Запорізькій області 3 листопада загинув військовий Юрій Глодан, чию сім'ю раніше вбила російська ракета в Одесі.
Раніше в боях з російськими окупантами загинув музикант - учасник українського панк-гурту Серцевий напад Михайло "Майкл" Балахтар.
Інші новини:
- Четверо дітей залишилися без тата: в бою загинув 31-річний майор з Хмельницької області
- На Запоріжжі від ракетного удару загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ
- Трагедія на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади