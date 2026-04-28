"Допоможуть" суперники: як "Шахтар" може вийти в Лігу чемпіонів без черги

Ситуація в європейських лігах може допомогти Шахтарю отримати вакантне місце у головному клубному турнірі.

Шахтар зберігає шанси виграти євротрофей і паралельно розраховує на вихід до Ліги чемпіонів наступного сезону

Коротко:

Шахтар бореться за трофей і місце в ЛЧ

Потрібне чемпіонство УПЛ

Конкуренти — Рейнджерс і Олімпіакос

Донецький "Шахтар" у нинішньому сезоні зберігає шанси здобути перший із 2009 року євротрофей у Лізі конференцій УЄФА. Водночас "гірники" уважно стежать за перебігом подій у трьох європейських чемпіонатах, адже це може відкрити для них шлях до участі в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Згідно з регламентом УЄФА, переможці головного єврокубка зазвичай потрапляють до турніру через свої національні ліги, через що одне місце може залишитися вакантним. Його отримує чемпіон країни з найвищим клубним рейтингом серед тих, хто не кваліфікувався напряму.

Умови для Шахтаря

Ключова умова для "Шахтаря" — здобути чемпіонство в УПЛ. Наразі команда має вагому перевагу в турнірній таблиці й перебуває за крок до титулу.

Втім, навіть перемоги у внутрішньому чемпіонаті може бути недостатньо. У рейтингу клубних коефіцієнтів донеччан випереджають "Рейнджерс" та "Олімпіакос".

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Для українського клубу важливо, що обидва конкуренти нині не демонструють стабільних результатів у своїх лігах. Грецький клуб іде другим, відстаючи від лідера, тоді як команда з Глазго опустилася на третю позицію.

Шлях до основного етапу Ліги чемпіонів

Якщо поточна ситуація збережеться, чемпіон України зможе уникнути кваліфікаційних раундів і напряму потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, де 36 команд проведуть вісім турів у єдиній таблиці з подальшим виходом до плей-оф.

Ліга чемпіонів / Інфографіка: Главред

ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі. Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році. Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.

