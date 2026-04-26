Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

Коротко:
- Динамо обіграло Кривбас 6:5 у матчі з 11 голами
- Мендоса забив 4 голи у першому таймі
- Ярмоленко оформив дубль і приніс перемогу
Київське Динамо Київ видало неймовірний матч проти Кривбас, здобувши перемогу з рахунком 6:5 у поєдинку, який більше нагадував хокейну перестрілку, ніж класичний футбол, повідомляє 24 Канал.
Гра стала найрезультативнішою в історії Українська Прем'єр-ліга — команди на двох забили 11 м’ячів, подарувавши вболівальникам видовищний трилер із камбеком і драмою до фінального свистка.
Покер Мендоси у першому таймі
Перший тайм пройшов під диктовку форварда криворіжців Глейкер Мендоса, який чотири рази вразив ворота киян. Венесуелець став першим гравцем в історії УПЛ, кому вдалося оформити покер у матчі проти "Динамо".
Команди діяли максимально відкрито, практично ігноруючи оборону. Вільні зони виникали постійно, а майже кожна атака завершувалася небезпечним моментом або голом.
Камбек "Динамо"
Після перерви "Динамо" продемонструвало характер і переломило хід зустрічі. Лідером камбеку став Андрій Ярмоленко — досвідчений вінгер забив два вирішальні м’ячі та приніс своїй команді перемогу.
Завдяки цьому дублю Ярмоленко скоротив відставання від рекорду Максим Шацьких у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. Щоб наздогнати лідера з 124 голами, киянину залишилося відзначитися ще тричі.
