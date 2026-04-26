Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

Динамо вирвало перемогу у Кривбаса 6:5 після шаленого матчу з 11 голами та драматичною розв’язкою.

Ярмоленко дублем приніс Динамо перемогу / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Динамо обіграло Кривбас 6:5 у матчі з 11 голами

Мендоса забив 4 голи у першому таймі

Ярмоленко оформив дубль і приніс перемогу

Київське Динамо Київ видало неймовірний матч проти Кривбас, здобувши перемогу з рахунком 6:5 у поєдинку, який більше нагадував хокейну перестрілку, ніж класичний футбол, повідомляє 24 Канал.

Гра стала найрезультативнішою в історії Українська Прем'єр-ліга — команди на двох забили 11 м’ячів, подарувавши вболівальникам видовищний трилер із камбеком і драмою до фінального свистка.

Покер Мендоси у першому таймі

Перший тайм пройшов під диктовку форварда криворіжців Глейкер Мендоса, який чотири рази вразив ворота киян. Венесуелець став першим гравцем в історії УПЛ, кому вдалося оформити покер у матчі проти "Динамо".

Команди діяли максимально відкрито, практично ігноруючи оборону. Вільні зони виникали постійно, а майже кожна атака завершувалася небезпечним моментом або голом.

Камбек "Динамо"

Після перерви "Динамо" продемонструвало характер і переломило хід зустрічі. Лідером камбеку став Андрій Ярмоленко — досвідчений вінгер забив два вирішальні м’ячі та приніс своїй команді перемогу.

Завдяки цьому дублю Ярмоленко скоротив відставання від рекорду Максим Шацьких у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. Щоб наздогнати лідера з 124 голами, киянину залишилося відзначитися ще тричі.

