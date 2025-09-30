Рус
"Динамо"-"Кристал Пелас": де і коли дивитися матч Ліги конференцій

Віталій Кірсанов
30 вересня 2025, 15:33
"Кристал Пелас" сенсаційно розташовується на третьому рядку в АПЛ, набравши 12 очок за шість турів.
Київське "Динамо" зіграє з англійським "Кристал Пелас"
  • Зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін"
  • Стартовий свисток пролунає 2 жовтня о 19:45 за київським часом

У четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зіграє з англійським "Кристал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Про це пише ТСН.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що "біло-сині" зараз посідають друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після семи турів, і на 2 бали відстають від лідера "Шахтаря". Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з трьох останніх матчів у національному чемпіонаті, зігравши внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) і "Карпат" (3:3).

"Кристал Пелас" сенсаційно розташовується на третьому рядку в АПЛ, набравши 12 очок за шість турів. У своєму попередньому поєдинку "орли" завдали поразки лідеру чемпіонату "Ліверпулю" (2:1).

Де дивитися матч "Динамо"-"Кристал Пелас"

В Україні поєдинок "Динамо"-"Кристал Пелас" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На сайті ТСН буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" - "Кристал Пелас".

У букмекерів абсолютним фаворитом майбутнього матчу букмекери вважають англійський клуб. На перемогу "орлів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,59. Нічия - 4,40. Виграш киян стане великою сенсацією - 5,50.

Зазначимо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників - три матчі вдома і три на виїзді.

Окрім "Кристал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зрінскі" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження.

президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

