"Динамо" може отримати путівку в Лігу Європи: про що йдеться

Політичний бан може відкрити прогалину у турнірній сітці Ліги Європи, яку заповнять за регламентом.

Київське "Динамо" може отримати шанс зіграти в Лізі Європи / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua/photos

Коротко:

Київське "Динамо" може замінити "Маккабі" у Лізі Європи

УЄФА не підтверджував голосування щодо відсторонення Ізраїлю

Політичний бан можливий після атаки ЦАХАЛ на офіси ХАМАС

Київське "Динамо" має шанс вийти в основний раунд Ліги Європи у разі відсторонення ізраїльського клубу "Маккабі" Тель-Авів.

"Будь-яке рішення про відсторонення національної футбольної асоціації є складним юридичним процесом. Для такого бану потрібні формальні підстави й рішення компетентних органів УЄФА, які ухвалюються за чітко встановленою процедурою", — пояснив спортивний юрист Ілля Скоропашкін для Blik.ua.

Станом на 21 вересня 2025 року офіційні канали УЄФА не підтвердили розгляд питання відсторонення Ізраїльської футбольної асоціації 23 вересня. Останнє оголошене засідання Виконкому УЄФА відбулося 11 вересня в Тирані.

У кваліфікації Ліги Європи "Маккабі" Тель-Авів обіграв "Динамо" (3:1, 0:1), але у разі політичного бану київський клуб може отримати право на участь у турнірі. "Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УЄФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань", — додав Скоропашкін.

Раніше стало відомо, що УЄФА розглядає можливість відсторонення збірної та клубів Ізраїлю від міжнародних змагань після атаки ЦАХАЛ на офіси ХАМАС.

