"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події року

П’ятеро гравців ПСЖ входять у десятку кращих, демонструючи силу клубу у Лізі чемпіонів.

Дембеле очолює топ-10 найкращих футболістів сезону та встановлює рекорд для Франції / Коллаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Усман Дембеле виграв "Золотий м'яч" 2025 року

ПСЖ здобув Лігу чемпіонів, п’ятеро гравців у топ-10

Дембеле перший француз після Бензема, сумарно 8 нагород

Вінгер ПСЖ та національної збірної Франції Усман Дембеле визнаний найкращим футболістом сезону 2024/25. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Досягнення Дембеле у сезоні 2024/25

Минулого сезону Дембеле здобув з ПСЖ свій перший трофей Ліги чемпіонів та був визнаний найкращим гравцем турніру. У складі збірної Франції вінгер став бронзовим призером Ліги націй.

Журналісти віддали перевагу Дембеле над вінгером "Барселони" та збірної Іспанії Ламіном Ямалем, який посів друге місце та отримав Kopa Trophy — відзнаку найкращому молодому гравцю.

У топ-10 номінації потрапили п’ятеро футболістів ПСЖ: крім Дембеле, у списку — півзахисник Вітінья, оборонці Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш, а також воротар Джанлуїджі Доннарумма, який цього міжсезоння перейшов до "Манчестер Сіті".

Топ-10 "Золотого м'яча" 2025 року

Усман Дембеле (ПСЖ / Франція) Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія) Вітінья (ПСЖ / Португалія) Мохамед Салах ("Ліверпуль" / Єгипет) Рафінья ("Барселона" / Бразилія) Ашраф Хакімі (ПСЖ / Марокко) Кіліан Мбаппе ("Реал" / Франція) Коул Палмер ("Челсі" / Англія) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / Італія) Нуну Мендеш (ПСЖ / Португалія)

Рекорди та історія

Для французького футболіста це перший "Золотий м'яч" після 2022 року, коли його здобув Карім Бензема. Серед гравців ПСЖ премію раніше отримував лише Ліонель Мессі (2021).

Водночас Дембеле став частиною рекорду: французькі футболісти тепер сумарно вигравали "Золотий м'яч" вісім разів — на рівні з Аргентиною (усі вісім — Мессі).

"Золотий м’яч" 2025 / Фото: Скріншот

