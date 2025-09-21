Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

Фінал стрибків у висоту кілька разів зупиняли через погодні умови, але українки не здалися.

Магучіх і Левченко успішно пройшли кваліфікацію та боролися за медалі / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp, facebook.com/Mahuchikh/photos

Коротко:

Магучіх взяла бронзу, Левченко — п’яте місце на ЧС-2025

Обидві пройшли кваліфікацію без невдалих спроб

Фінал кілька разів призупиняли через дощ у Токіо

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025. Магучіх здобула бронзову медаль, а Левченко посіла п’яте місце, повідомляє Суспільне.

Обидві українки пройшли кваліфікацію без невдалих спроб: Магучіх з першого разу подолала 1.92 м і вийшла до фіналу, Левченко також взяла цю висоту з першої спроби після трьох спроб на попередніх висотах.

До фіналу ЧС-2025 у жіночих стрибках у висоту пройшли 16 спортсменок: 11 легкоатлеток подолали 1.92 м, а ще п’ять було допущено за найкращими результатами на висоті 1.88 м.

У фіналі Магучіх з першої спроби взяла 1.93 м, Левченко — також. Далі українки підкорили 1.97 м: Магучіх з першого разу, Левченко — з другої.

На висоті 2.00 м залишилися шість спортсменок, серед яких обидві українки, австралійки Оліслагерс та Паттерсон, сербка Ангеліна Топич і полька Марія Жодзік. Під час фіналу в Токіо посилився дощ, через що змагання двічі призупиняли.

Магучіх перенесла свої спроби на 2.02 м і в підсумку не змогла взяти висоту за дві спроби, здобувши бронзу разом із Топич за кількістю спроб. Левченко завершила виступи, не подолавши 2.00 м.

Дебютну перемогу в кар’єрі здобула австралійка Оліслагерс, яка взяла 2.02 м з меншим числом спроб.

Про персону: Ярослава Магучіх Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

