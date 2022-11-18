Перелякалися ракет: збірна Польщі з футболу летіла в Катар у супроводі винищувачів

Збірна Польщі / twitter.com/mblaszczak

Збірна Польщі з футболу, після останніх подій, вирушила на Чемпіонат світу в Катар у супроводі винищувачів F-16.

Повідомляється, що з міркувань безпеки, команду супроводжували винищувачі Міністерства оборони Польщі.

Відповідне відео, яке моментально завірусилося в Інтернеті (5,8 млн переглядів), було опубліковано на сторінці Польського футбольного союзу (PZPN) в соціальній мережі Twitter.

"До південного кордону Польщі нас супроводжували літаки F-16! Спасибі і вітаємо пілотів", – йдеться в описі до ролика.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак також опублікував знімок з неба над країною.

"Наші гравці відправляються на Чемпіонат світу в Катар. Їх супроводжують до кордону польські F-16. Удачі!",- написав він у соцмережі.

Польща на Чемпіонаті світу 2022

На груповому етапі ЧС-2022 польська збірна зіграє з командами Мексики, Саудівської Аравії та Аргентини.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі на матчі турніру виходитиме з пов'язкою в кольорах України, яку йому презентував легендарний футболіст Андрій Шевченко.

Ракета впала в Польщі

15 листопада Росія влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Одна з ракет впала в Польщі. Там пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 Листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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