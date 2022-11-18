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"Його емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

18 листопада 2022, 00:42

Президент Польщі зазначає, що спілкувався зі слідчими, і вони прихильно налаштовані до України.

'Його емоції зрозумілі': Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі
Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі/ president.gov.ua

Польський президент Анджей Дуда відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо падіння 15 листопада ракети у Польщі, яка забрала життя двох чоловіків.

Дуда наголосив, що він розуміє емоції українського президента, адже Україна в минулі дні зазнала масового ракетного удару з боку російських окупантів. Про це президент Польщі сказав під час відвідин місця падіння ракети у Люблінському воєводстві, повідомляє Polsat News.

"Я говорив з президентом Володимиром Зеленським. Це вкрай складна ситуація для України і там великі емоції, там теж багато стресу. Будь ласка, пам'ятайте, що в ці останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з російського боку", – зазначає Дуда.

Він зазначив, що в такій ситуації емоції українського президента не дивні.

Дуда наголосив, що "кожен хоче побачити свої власні докази". Проте, за його словами, він робив свої заяви, опираючись на матеріали слідчих та польських служб.

Він додав, що падіння цієї ракети не можна трактувати, як напад на Польщу. Він назвав це ненавмисною аварією.

"Не те, щоб ця ракета була спрямована на Польщу, не те, щоб це можна було трактувати як напад на Польщу. Просто кожен робить це по-своєму (збирає матеріали – ред.). У США є інформація, у Польщі є інформація, в України, безумовно, є інформація", – каже президент Польщі.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною, вдарили дві ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Після цього прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

У Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є підстави стверджувати, що ракета, яка забрала життя двох громадян Польщі на території села Пшеводув 15 листопада, була російською. Однак зараз триває розслідування трагічного інциденту. І поки воно не завершиться, ніхто не може зі 100% впевненістю робити висновки про те, що там насправді сталося.

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