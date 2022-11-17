Джейк Салліван телефонував в Офіс Зеленського / Колаж: Reuters, president.gov.ua

Після інциденту із падінням ракет на території Польщі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зателефонував до Офісу президента України та закликав чиновників до "обережних висловлювань" щодо того, що сталося.

Як пише CNN, приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що "російські ракети влучили в Польщу", назвавши це "дуже значною ескалацією", яка вимагає відповіді.

У зв'язку з цим до Офісу президента Зеленського одразу зателефонував Салліван і закликав українське керівництво обережніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з цією розмовою.

Того ж вечора український гарант просив організувати дзвінок із президентом США Джо Байденом. Однак діалог між лідерами двох країн так і не відбувся.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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