Олімпійський коментатор оскандалився в прямому ефірі: що він сказав

Eurosport усунув свого коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпіаді-2024 після сексистського вислову в прямому етері, повідомляє The Guardian. Сталося це під час того, як він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем.

Ці слова не залишилися без уваги. Колега британського коментатора Ліззі Сіммондс назвала вислів "обурливим", у відповідь на що Баллард просто засміявся. На це відреагували у компанії.

"Вчора ввечері під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар. У зв'язку з цим його негайно виключили зі списку коментаторів Олімпіади", – йдеться у заяві Eurosport.

Сам автор скандального вислову дотепер офіційно не прокоментував ні свої слова під час етеру, ні рішення компанії про його усунення.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.