Олімпійський коментатор оскандалився в прямому ефірі: що він сказав

За грубий вислів в сторону плавчинь з Австралії британця відсторонили від роботи.

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Одного з коментаторів Олімпіади-2024 відсторонили від роботи / Колаж: Главред, фото: Австралійський олімпійський комітет, Bobballardsport

Eurosport усунув свого коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпіаді-2024 після сексистського вислову в прямому етері, повідомляє The Guardian. Сталося це під час того, як він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем.

"Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки... Вештаються без діла, роблять макіяж", – вирішив сказати Баллард після перемоги збірної Австралії.

Ці слова не залишилися без уваги. Колега британського коментатора Ліззі Сіммондс назвала вислів "обурливим", у відповідь на що Баллард просто засміявся. На це відреагували у компанії.

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"Вчора ввечері під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар. У зв'язку з цим його негайно виключили зі списку коментаторів Олімпіади", – йдеться у заяві Eurosport.

Сам автор скандального вислову дотепер офіційно не прокоментував ні свої слова під час етеру, ні рішення компанії про його усунення.

Що таке The Guardian? The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Олімпійські ігри в Парижі 2024 - що відомо

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Раніше стало відомо, що під час Олімпійських ігор в Парижі спортсмени з країни-агресора РФ (так само як і їхні білоруські поплічники) допущені до Олімпіади-2024 як індивідуальні нейтральні атлети.

Україна, тим часом, вже має перші позитивні результати на олімпіаді. Так під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024. Поєдинок протривав всього 62 хвилини.

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