Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись

У столиці Франції зовсім скоро розпочнуться Олімпійські ігри, Україну представлятимуть 140 спортсменів у різних дисциплінах.

https://glavred.net/sport/olimpiada-2024-kto-budet-predstavlyat-ukrainu-v-kakih-vidah-chto-smotret-10579472.html Посилання скопійоване

Олімпійська збірна України / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Вже дуже скоро, 26 липня, відбудуться чергові Олімпійські ігри, які пройдуть у Парижі. Україну представлятимуть 140 спортсменів, котрі напередодні вибороли ліцензії для участі у світових змаганнях. Про це розповів президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Хто такий президент НОК Вадим Гутцайт Вадиим Маркович Гутцайт - колишній міністр молоді та спорту України (2020-2023), український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон. Президент Федерації фехтування України з 2017 по 2023 рік. З 2022 року президент Національного олімпійського комітету. 9 листопада 2023 року пішов у відставку з посади Міністра молоді та спорту

"Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії", - повідомив в інтерв'ю Гутцайт. відео дня

Варто відзначити, що цьогоріч Україну представлятиме найменша кількість спортсменів на Олімпіаді за весь час незалежності країни. Президент НОК також повідомив, що Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас він нагадав за історичний успіх збірної з футболу, яка вперше за час незалежності України виступить на ОІ.

Найбільше представників нашої країни буде у легкій атлетиці - 25, на них покладають найбільші надії і очікують завоювання призових місць. Найменше українців у важкій атлетиці, стендовій стрільбі та веслуванні на байдарках - по одному представнику. Покладають у НОК надії і на збірну з футболу, яка вперше потрапила на олімпійські змагання.

Новини спорту

Нагадаємо, в рамках проведення чемпіонату Європи з футболу 9 липня у півфіналі зустрінуться збірні Франції та Іспанії. Саме ці дві команди виявлять найкращу, котра вийде у фінал. Про це пише офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялось, що новий тренер італійського Мілана Паулу Фонсека прийшов на свою першу прес-конференцію та презентацію у новому клубі із Українським прапором.

Такоє стало відомо, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилась своїми враженнями після обстрілу України та, зокрема, дитячої лікарні Охмадит.

Також читайте більше новин про спорт:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред