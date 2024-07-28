Потужний старт: Еліна Світоліна здобула перемогу на Олімпіаді-2024 з тенісу

Українська тенісистка обіграла японку Моюку Учідзіму у першому колі олімпійських змагань.

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Українська тенісистка переграла у першому матчі японську конкурентку / Колаж: Главред, фото: Elina Svitolina, скрін з трансляції

Під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходить у Франції, повідомляють ЗМІ з посиланням на трансляцію змагань. Поєдинок протривав всього 62 хвилини.

На початку спортсменки йшли на рівних, але у третьому геймі японська тенісистка оформила брейк. У відповідь Світоліна не віддала Учідзімі жодного пункту до кінця партії.

Українська тенісистка взяла подачі японки тричі та впевнено зіграла на власних. Сет Світоліній вдалося закрити за 32 хвилини, хоча сетбол вона реалізувала з третьої спроби.

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У другому сеті українка впевнено полетіла вперед і взяла п'ять геймів зі старту. Розмочити рахунок японка змогла лише при 0:5 на користь Світоліної. У сьомому геймі Світоліна вийшла подавати на матч. Японська тенісистка лише відтермінувала поразку і хронометраж поведінку в результаті склад 62 хвилини.

Після першої перемоги Світоліній доведеться поборотися у наступному колі з переможницею протистояння Джессіки Пегули зі США та швейцарки Вікторії Голубіч.

Що таке Олімпійські ігри 2024? Олімпійські ігри 2024 - літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії, пише Вікіпедія.

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