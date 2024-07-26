Олімпіада-2024: як проходить церемонія відкриття ігор в Парижі

Царемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року стартує у Франції. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня. Трансляцію онлайн відкриття можна побачити на сайті ТСН.
Олімпіада 2024 у Парижі
Вперше в історії церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.
Літні Олімпійські ігри 2024
Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.
10 500 атлетів з країн-учасниць Олімпіади на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.
Україну на Іграх у Парижі представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.
Олімпіада 2024 - новини
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські легкоатлетки є одними із фаворитів на золоті медалі в Олімпіаді-2024 року.
Також раніше стало відомо, які спортсмени та в яких видах спорту представлятимуть Україні на літній Олімпіаді у Парижі.
Варто відзначити, що вперше в історії олімпійська футбольна збірна України братиме участь у фінальній частині Олімпіади. Проте, наша збірна перший матч програла Іраку.
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