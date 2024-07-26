Олімпіада-2024: як проходить церемонія відкриття ігор в Парижі

26 липня у Парижі розпочинається церемонія відкриття Олімпійських ігор.

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У Парижі стартують літні Олімпійські ігри / колаж: главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Царемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року стартує у Франції. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня. Трансляцію онлайн відкриття можна побачити на сайті ТСН.

Олімпіада 2024 у Парижі

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

10 500 атлетів з країн-учасниць Олімпіади на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

Україну на Іграх у Парижі представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Олімпіада 2024 - новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські легкоатлетки є одними із фаворитів на золоті медалі в Олімпіаді-2024 року.

Також раніше стало відомо, які спортсмени та в яких видах спорту представлятимуть Україні на літній Олімпіаді у Парижі.

Варто відзначити, що вперше в історії олімпійська футбольна збірна України братиме участь у фінальній частині Олімпіади. Проте, наша збірна перший матч програла Іраку.

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