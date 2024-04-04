"Не маю жодних сумнівів": Макрон переконаний, що РФ влаштує саботаж Олімпіади-2024

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що Росія намагатиметься перешкодити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі.

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Макрон жорстко висловився щодо планів Росії на Олімпіаду в Парижі / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Французький президент Еммануель Макрон у четвер, 3 квітня, заявив, що, найімовірніше, країна-агресор Росія намагатиметься перешкодити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі, які відбудуться влітку 2023 року. Про це повідомляє західне агентство Reuters.

Свою думку Макрон висловив під час заходу з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру в Парижі. Журналісти запитали у нього, чи буде Росія намагатися якось атакувати Олімпіаду.

"Я не маю жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані", - відповів політик.

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Журналісти зайвий раз звертають увагу на те, що Олімпіада-2024 відбуватиметься на складному глобальному тлі - війна Росії проти України та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у секторі Газа ускладнюють зусилля із забезпечення безпеки.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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