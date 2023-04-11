"Перегарчиком запахло": росіяни "заклювали" Захарову через її "п'яну" заяву про Олімпіаду

Захарова звинуватила Захід у намаганні "скасувати Росії" та "зруйнувати світовий спорт" рішенням про недопуск російських спортсменів до ОІ під прапором РФ.

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Росіяни накинулись на Захарову через чергову маячню / Колаж фото УНІАН, скриншот из видео

У Росії скаженіють через те, що російських спортсменів планують допускати до міжнародних змагань лише у тому випадку, якщо вони виступлять проти війни в Україні. В РФ кажуть, що такими діями Захід та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) намагається "скасувати Росію". Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Те, що російські спортсмени повинні виступати у нейтральному статусі, Захарова називає "політикою з руйнування світового спорту". Вона навіть заговорила про фашизм та звинуватила у цьому західні країни.

"Це, на жаль, елемент спільної політики з руйнування світового спорту. Це починалося як недобросовісна конкуренція, зараз це вже переходить у розряд шаленої русофобії, спроби скасувати Росію. Як вони кажуть, зробити рішучий крок до знищення нас у культурному, інформаційному, політичному просторі. Що це як не спроба остаточно вирішити російське питання? Я розумію, що вони дуже нервово реагують на це, бо це є пряма аналогія з фашизмом", – сказала Захарова.

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У Мережі вже відреагували на цю заяву та висміяли Захарову. У коментарях користувачі чітко пояснили, що у всьому винна Росія та Путін.

"Захарова - це елемент політики з руйнування Росії",

"Ех, Машка-Машка, ще не п'ятниця, а ти вже того",

"Це не фашизм. Це Машка шиє всім "фашизм" у своєму угарі",

"Та вже, цікаво, скільки можна терпіти цей цирк при владі",

"Маші з політикою щось складно, а вона ще в ідеологію полізла",

"Перегарчиком запахло",

"Ех, Маша, лицемірна ти наша",

"Вона, походу, не просихає. Сподіваюся в Гаазі її вилікують".

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти. При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на пресконференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

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