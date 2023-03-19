"Залишимося в одному місці": росіяни накинулися на свою спортсменку за зухвалі слова про участь в ОІ

Як вважає 44-річна депутатка від "Єдиної Росії", Олімпійські ігри будуть неповноцінними, якщо пройдуть без росіян.

Світлана Хоркіна / pixabay , m.24.ru

Дворазова олімпійська чемпіонка з Росії зі спортивної гімнастики Світлана Хоркіна заявила, що навіть в тому випадку, якщо російських гімнастів не допустять до Олімпіаді-2024 у Парижі, її країна "все одно залишиться в топі" цього виду спорту.

Як вважає 44-річна депутатка від "Єдиної Росії", Олімпійські ігри будуть неповноцінними, якщо пройдуть без росіян.

"Спортивна гімнастика в Росії була, є і буде розвиватися. Тому що це базовий вид спорту. Як не крути, я все одно буду вважати, що наші жіноча і чоловіча команди – діючі олімпійські чемпіони, – сказала Хоркіна в ефірі росТБ.

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Однак у росіян така заява викликала бурю гніву.

"Навіть якщо Олімпіада? 2024 пройде без нас, ми залишаємося в топі. Свєта все правильно сказала, тільки одну букву переплутала. Замість Т повинна бути Ж", - пишуть росіяни.

Допуск РФ до Олімпіади

25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні. Це викликало обурення в РФ.

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