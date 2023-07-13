Росіяни в істериці звинувачують Путіна: в МОК прийняли скандалне рішення щодо участі РФ в Олімпіаді

За словами МОК, рішення прийнято у зв'язку з санкціями, введеними МОК щодо російського і білоруського спорту через вторгнення в Україну.

https://glavred.net/sport/rossiyane-v-isterike-vinyat-putina-v-mok-prinyali-skandalnoe-resheniya-po-uchastiyu-rf-v-olimpiade-10485484.html Посилання скопійоване

Росія на Олімпіаді 2024 / Колаж Главред, фото pixabay

Міжнародний олімпійський комітет не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року.

"Запрошення 203 Національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть направлені 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні прес-служби МОК.

За словами МОК, рішення прийнято у зв'язку з санкціями, введеними МОК щодо російського і білоруського спорту через вторгнення в Україну.

відео дня

Також МОК не надішле запрошення НОК Гватемали, яка зараз відсторонена від участі в Олімпійських іграх.

У РФ істерика

Росіяни звинувачують у всьому диктатора Володимира Путіна і влаштували скандал в мережі.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Читайте також: