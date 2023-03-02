Треба "мирову угоду з Україною": в РФ влаштували істерику і назвали умову участі в Олімпіаді

Журова заявила, що сьогодні не варто відмовлятися росіянам від можливості брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Світлана Журова / скріншот, pixabay

У Россії триває справжній скандал через заборону спортсменам країни-агресора виступати на Олімпіаді.

Так олімпійська чемпіонка Турина-2006 Світлана Журова висловив упевненість в тому, що Росія буде повністю відновлена в міжнародних змаганнях. Ось тільки уточнила, що росіянам дадуть допуск тільки після закінчення війни в Україні.

При цьому депутатка Держдуми заявила про якусь мирну угоду з нашою країною, після чого спортсмени з РФ зможуть виступати з національними прапором і гімном, пише видання "Спорт день за днем".

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Вона також назвала абсурдними і безглуздими спроби бойкотувати турніри, на які допускаються представники країни-терориста. Також вона зазначила, що на сьогодні не варто відмовлятися від можливості брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

"Думаю, що кулуарно всі ведуть переговори і чекають. Як тільки буде підписано мирову угоду з Україною, я впевнена, що нам відразу повернуть і прапор, і гімн. Так що сенс нам гіпотетично обговорювати якісь рішення... Ось їх бойкоти ми можемо обговорювати, тому що це виглядає абсурдно і безглуздо. Нам треба трохи заспокоїтися з цього приводу", – сказала Журова.

Допуск РФ до Олімпіади

25 січня міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні. Це викликало обурення в РФ.

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