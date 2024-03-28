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"Ставлення як до другого сорту": чемпіонка-путіністка зарюмсала через "приниження" росіян

Дмитро Відоменко
28 березня 2024, 09:53
Олімпійська чемпіонка і депутатка Світлана Журова влаштувала справжню істерику через умови допуску російських спортсменів до Ігор-2024 року в Парижі.
Журова, Путин
За словами колишньої ковзанярки Журової, МОК нібито запровадив несправедливі санкції проти російських спортсменів / колаж Главред, скріншоти з відео

Володарка золотої медалі зимової Олімпіади-2006 з ковзанярського спорту і депутатка Держдуми країни-агресора РФ Світлана Журова влаштувала справжню істерику через умови допуску російських спортсменів до ОІ-2024 у Парижі. Вона в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ поскаржилася на те, що міжнародна спортивна спільнота ставиться до представників країни-агресора "як до другого сорту".

За словами колишньої ковзанярки, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито запровадив несправедливі та необґрунтовані санкції щодо російських атлетів.

"Насправді божевільна різниця в умовах, які вони виставили зараз, і в умовах минулої Олімпіади, коли були інші причини нашого нейтрального статусу. Наразі умови, які зараз висунуто, принизливі в моєму розумінні. Але я також розумію, що МОК у будь-який момент може їх ще посилити. Це ставлення до нас як до другого сорту. Нейтральний статус дає зрозуміти, що нас немає, це не про бомжів. Нас просто немає для них", - сказала Журова.

відео дня
'Ставлення як до другого сорту': чемпіонка-путіністка зарюмсала через 'приниження' росіян
'Ставлення як до другого сорту': чемпіонка-путіністка зарюмсала через 'приниження' росіян

Користувачі в коментарях категорично не погодилися з ниттям колишньої спортсменки.

"Дуже подобається, як вони всі навперебій за народ віщають. Я, можливо, з іншого народу, але наш би дуже швидко вам столипінську краватку подарував", "А Журова не в курсі, чому МОК посилив вимоги до наших спортсменів і навіть тимчасово (на скільки?) призупинив членство нашого Олімпійського комітету в МОК?", "Так і що робити з цим, Свєта? Сказати, що у нас ракети, тому любите нас?", - написали вони.

Літні Олімпійські ігри 2024 року

Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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