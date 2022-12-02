Києво-Печерську Лавру не передавали ПЦУ: що відбувається насправді

Києво-Печерська Лавра / pixabay

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив ситуацію з передачею Православної церкви України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

За словами Ткаченко, йдеться про монастир, який і так перебував у користуванні ПЦУ.

"Зараз мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова йде про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкви, яка досі знаходиться в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території Верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса. Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася протягом певного періоду часу, що ця інформація з'явилася сьогодні, зареєстрована в держреєстрі", - зазначив міністр в ефірі національного телемарафону.

При цьому він вказав, що події "не мають ніякого відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".

"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня Лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ. На території Верхньої Лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - пояснив Ткаченко.

Крім того, глава Мінкульту розповів, що у Кабміну є два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній Лаврі самим УПЦ".

Скандал з Києво-Печерською Лаврою

В жовтні СБУ прийшла з обшуками в храми УПЦ МП в областях, а в листопаді слідчі дії пройшли в Києво-Печерській лаврі, де священик прославляв Росію під час богослужіння.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив внести до парламенту законопроект про заборону діяльності УПЦ МП. При цьому він натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати.

2 грудня представник УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

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