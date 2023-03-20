"Дуже зайнята людина": митрополит Онуфрій переплутав ім'я Зеленського

Митрополит Онуфрій під час бесіди з журналістами розхвилювався і назвав президента України "Олександром Володимировичем".

Онуфрій, Зеленський / president.gov.ua, скріншот

Сьогодні, 20 березня, члени синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента, щоб зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Після 2-годинного очікування під стінами Офісу президента вони змушені були піти.

Митрополит Онуфрій під час бесіди з журналістами розхвилювався і назвав президента України "Олександром Володимировичем".

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"Ми розуміємо, що президент – зайнята людина. Ми чекали більше 2 годин. На жаль, почалася повітряна тривога, і ми не маємо можливості чекати і далі, але сподіваємося, що в майбутньому ця зустріч відбудеться", - сказав предстоятель УПЦ МП, трансляція якого велася на сторінці УПЦ МП в Facebook.

За його словами, члени синоди прийшли до президента Зеленського, щоб "висловити свою увагу і повагу, і хотіли б, щоб у відповідь до них також було проявлено повагу і повагу".

Нагадаємо, Українська Православна Церква МП отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

До 29 березня священики Московського патріархату повинні звільнити культові споруди монастиря і передати майно державі.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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