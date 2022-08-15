"Василько, ти що дзьобнув": Ломаченко шокував новою витівкою через війну в Україні

Ломаченко / Reuters

Український боксер Василь Ломаченко опублікував другу частину відео з єпископом УПЦ МП, митрополитом запорізьким і Мелітопольським Лукою (Андрій Коваленко), викликавши жорстку критику з боку співвітчизників.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фрагмент інтерв'ю, яке священнослужитель дав Російській службі ВВС під час вторгнення військ РФ в Україну.

У ролику Лука засудив законопроект про заборону діяльності Московського Патріархату на території України, висміявши цю ініціативу депутатів Верховної Ради. Крім того, він нагадав про те, що під час Другої світової війни не припинялося спілкування між російською та румунською церквами, незважаючи на підтримку Бухарестом знищення СРСР. Таким чином, єпископ натякнув на неможливість розриву відносин між УПЦ і МП.

Він також заявив, що у війни Росії проти України не може бути виправдань і причин, а "кров раз і назавжди нас розділили на покоління".

"Частина 2. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?",- підписав відео Ломаченко.

Українці в коментарях під відео жорстко відреагували на ролик і зажадали Ломаченку вибачитися.

"Вася пробив дно. Частина 2", "Видалив би сторінку, ніж таке постити", "Вася, ти що, мака клюнув?", "Внатуре, помий очі святою водою, Волошка", " навіщо було так свою долю зливати в яму, Вася? І дійсно, з ким, по-твоєму, бог в цій війні?", "Російська ПЦ не має ніякого відношення до віри. Це зграя виродків, злодіїв і шахраїв","Ти що дзьобнув", "Та прокинься ти вже, Вася!", - написали боксеру.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в Instagram в лютому залишив колаж, що натякає на єдність українців і росіян.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок українського боксера Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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