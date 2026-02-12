Рус
Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2026, 10:37оновлено 12 лютого, 12:56
Скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований перед заїздом через шолом із зображенням українських спортсменів.
Владислав Гераскевич
Владислава Гераскевича дискваліфікували через шолом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського спортсмена
  • МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026, яка проходить в Італії. Про це він особисто заявив у коментарі Суспільному.

Кореспондент стверджує, що Гераскевич вже отримав рішення IBSF щодо дискваліфікації. Проблемою став його шолом із зображенням українських спортсменів, які були вбиті росіянами. При цьому жюрі нібито вбачають у цьому політичні заклики. Хоча сам скелетоніст неодноразово наголошував на тому, що шолом відповідає всім нормам та не підпадає під заборону у використанні на змаганнях.

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами [позиції]. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту", - зазначив кореспондент.

Заява НОК України

Національний олімпійський комітет України відреагував на дискваліфікацію Гераскевича. Там підтвердили, що спортсмена дискваліфікували прямо перед першим заїздом через "шолом пам'яті", який був зроблений як знак шани до загиблих українських спортсменів та всіх Героїв.

"Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам — з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять — це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - йдеться у повідомленні.

Владислав Гераскевич
Владислава Гераскевича дискваліфікували через шолом / фото: скріншот

Реакція Гераскевича на дискваліфікацію

Після своєї дискваліфікації спортсмен опублікував пост на своїй сторінці в Instagram.

"Це ціна нашої гідності", - написав Владислав Гераскевич.

Дивіться допис Владислава Гераскевича в Instagram:

Нагадаємо, Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом
Зимові Олімпійські ігри-2026 / Інфографіка: Главред

Також скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Крім того, в Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх український Олександр Абраменко здобував нагороди.

