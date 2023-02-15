П'яного росіянина знудило в туалеті: футболіст Миная розповів про прочуханку гравцям Шинника

Конфлікт почався після того, як гравець Миная став на захист прибиральниці готелю, до якої чіплявся п'яний російський футболіст.

Данило Колесник / ФК Минай

Стали відомі нові подробиці бійки між футболістами українського Миная і російського Шинника в турецькому готелі на зборах.

За словами футболіста Миная Данила Колесника, українці заселилися в готель в Туреччині 8 лютого, а вже пізніше заїхала російська команда. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Гравець Миная пояснив, що конфлікт почався після того, як він став на захист прибиральниці готелю, до якої чіплявся російський футболіст напідпитку.

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"Все почалося в лобі готелю, російський гравець був напідпитку, і ми побачили, як він розмовляє з працівницею готелю, як він поводився. Він пішов у жіночу вбиральню, зробив там дуже брудну справу (його знудило — ред.) і змушував її прибирати. І мене це дуже розлютило, і я йому кажу: "Давай, йди сюди, я тобі зараз роз'ясню твоєю мовою", — розповів нападник.

Він також зазначив, що футболіст "Шинника" був там або з тренером, або з помічником, який теж був напідпитку.

"Після чого ми з ним, скажімо так, не тільки поговорили, він втік, ми з хлопцями продовжили сидіти в лобі. Пізніше спустилися вже з ним 6-7 чоловік з його ж команди на розбірки з нами. Але відразу втрутилися працівники готелю і охорона, почали нас рознімати. Росіянин почав знову агресивно поводитися, проте команда його забрала, вони сіли в ліфт і потім почали викрикувати провокаційні фрази. І це хлопців спровокувало", - пояснив український футболіст.

За його словами, саме тому почалася бійка. Після конфлікту в готель приїхала поліція, яка весь час супроводжувала українських футболістів і чергувала в готелі всю ніч.

"Я вважаю, що таким людям, хоча їх важко назвати людьми, не місце за межами своєї держави. В Інтернеті зараз багато інформації (про бійку – ред.), проте там багато фейків", — додав Колесник.

Бійка футболістів України та РФ

Раніше повідомлялося про те, що у Туреччині українські футболісти ФК Минай (Закарпаття) побили російських спортсменів з ФК Шинник (Ярославль).

Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася в турецькому готелі Royal seginus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області - Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес"). Його некролог був опублікований на Facebook-сторінці місцевої Асоціації футболу.

Повідомляється, що Каранюк з дитячих років захоплювався футболом. Був вихованцем ДЮСШ рівненського"Вереса". Грав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України.

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