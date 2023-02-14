Українці вгамували п'яних росіян: подробиці бійки футболістів у Туреччині

Конфлікт почався в холі готелю через ганебну поведінку російського футболіста, який був п'яний.

ФК Минай на зборах в Туреччині / Facebook / minajfootballclub

Стали відомі подробиці бійки між футболістами ФК Минай і російського Шинника на зборах в Туреччині.

Як розповів глава прес-служби Миная Олександр Костюк Странє, конфлікт почався в холі готелю через ганебну поведінку російського футболіста, який, швидше за все, був п'яний.

"Він в туалеті чіплявся до співробітниці готелю, за яку заступився наш футболіст. Гравець Шинника пішов, покликав ще гравців, і в ліфті вони почали нас провокувати: кричали "Слава Росії", піднімайтеся до нас, зараз розберемося. Ну, ми піднялися, розібралися. В результаті у Шинника скільки вони там пишуть, четверо постраждалих? Ну, нехай буде четверо. У нас же вся команда сьогодні на тренуванні, вже є фото в соцмережах. А Шинник зараз збирає речі і відправляється кудись за російським кораблем", - повідомив Костюк.

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За його словами, українці не били одного росіянина в ліфті і не змушували його співати гімн України.

"Бійка була вже на поверсі Шинника, де базувалася їхня команда. Рахувати учасників було складно, але якоїсь чисельної переваги не було. Я читав, що нібито нас було 30, а їх 12 - цікаво, хто ця людина, і як він рахував? Це неправда. Вийшла команда на команду", - зазначив Костюк і додав, що російську команду вже виселяють з готелю.

Як уточнив в Twitter спортивний журналіст Роман Бебех, напідпитку росіянин відверто хамив персоналу готелю, після чого футболісти закарпатського Миная провчили своїх "колег" з ярославського Шинника.

За даними журналіста, український футболіст Данило Колесник зробив зауваження росіянину, який хамив співробітникам готелю.

При цьому росіянин не став вибачатися. В результаті зав'язалася бійка, з якої наші вийшли переможцями.

Додамо, що в Мережі вже з'явилося відео бійки футболістів Миная і Шинника. На кадрах можна помітити одного з росіян, який валяється на підлозі.

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Бійка футболістів України та РФ

Раніше повідомлялося про те, що у Туреччині українські футболісти ФК Минай (Закарпаття) побили російських спортсменів з ФК Шинник (Ярославль).

Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася в турецькому готелі Royal seginus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області - Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес"). Його некролог був опублікований на Facebook-сторінці місцевої Асоціації футболу.

Повідомляється, що Каранюк з дитячих років захоплювався футболом. Був вихованцем ДЮСШ рівненського"Вереса". Грав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України.

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