"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Коротко:
- Жеребкування відбулося в п'ятницю, 26 вересня, у Києві
- Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 по 30 жовтня 2025 року
Футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України. Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке відбулося в п'ятницю, 26 вересня, у Києві. Про це повідомляє Sport.ua.
За підсумками сліпого жеребкування сформувалося вісім пар команд:
"Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);
"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);
"Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь";
"Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);
"Лісове" (Київ) - "Чернігів";
ЛНЗ (Черкаси) - "Рух" (Львів);
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Металіст 1925" (Харків);
"Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).
Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 по 30 жовтня 2025 року.
