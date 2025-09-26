"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

За підсумками сліпого жеребкування сформувалося вісім пар команд.

https://glavred.net/sport/dinamo-protiv-shahtera-obnarodovany-rezultaty-zherebevki-1-8-finala-kubka-ukrainy-10701554.html Посилання скопійоване

Оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України / колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Коротко:

Жеребкування відбулося в п'ятницю, 26 вересня, у Києві

Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 по 30 жовтня 2025 року

Футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України. Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке відбулося в п'ятницю, 26 вересня, у Києві. Про це повідомляє Sport.ua.

За підсумками сліпого жеребкування сформувалося вісім пар команд:

відео дня

"Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);

"Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь";

"Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);

"Лісове" (Київ) - "Чернігів";

ЛНЗ (Черкаси) - "Рух" (Львів);

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Металіст 1925" (Харків);

"Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).

Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 по 30 жовтня 2025 року.

Останні новини спорту:

Зазначимо, як повідомляв Главред, вінгера ПСЖ і національної збірної Франції Усмана Дембеле визнано найкращим футболістом сезону 2024/25.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне і психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Члени УЄФА планують підтримати заборону для Ізраїлю на участь у європейських футбольних змаганнях наступного тижня. Тиск на керівний орган європейського футболу посилився після протестів і оголошення Комісією ООН геноциду в Газі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред