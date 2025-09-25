Більшість членів виконкому УЄФА виступають за відсторонення Ізраїлю - The Times

УЄФА і ФІФА стикаються з дедалі більшим тиском з вимогою усунути ізраїльські клуби від міжнародних змагань.

УЄФА забанить ізраїльський футбол уже наступного тижня / колаж: Главред, фото: uefa.com, x.com/IDF

Коротко:

Клуб "Маккабі Тель-Авів" може втратити місце в основному раунді ЛЄ

Збірна Ізраїлю може втратити місце у кваліфікації ЧС-2026

Члени УЄФА планують підтримати заборону для Ізраїлю на участь у європейських футбольних змаганнях наступного тижня. Тиск на керівний орган європейського футболу посилився після протестів і оголошення Комісією ООН геноциду в Газі. Про таку позицію стало відомо The Times.

Поштовхом до нової хвилі обговорень стала доповідь Комісії ООН, яка кваліфікувала дії Ізраїлю в Газі як геноцид. Експерти ООН закликали футбольні організації негайно відреагувати, підкресливши, що спорт не може закривати очі на грубі порушення прав людини.

Напередодні під час матчу Ліги Європи "ПАОК" - "Маккабі Тель-Авів" (0:0) уболівальники грецького клубу вигукували антиізраїльські гасла і розгорнули банер із закликом "Покажіть Ізраїлю червону картку".

За інформацією ЗМІ, у структурах УЄФА вже відбуваються високорівневі дискусії щодо можливого відсторонення Ізраїлю від європейських турнірів.

Клуб "Маккабі Тель-Авів" може втратити місце в основному раунді Ліги Європи, а збірна Ізраїлю - у кваліфікації ЧС-2026.

Що таке УЄФА Союз європейських футбольних асоціацій - спортивна організація, що управляє футболом у Європі та деяких західних регіонах Азії. Вона об'єднує національні футбольні асоціації європейських країн і організовує всі європейські змагання футбольних клубів і збірних команд, а також розподіляє доходи від реклами і трансляцій між клубами і національними асоціаціями, що входять до її складу. УЄФА - одна з шести континентальних конфедерацій, що входять до Міжнародної федерації футболу (ФІФА), причому УЄФА з них найвпливовіша і найбагатша. Майже всі найсильніші футболісти світу грають у Європі через те, що саме в ній найбільші зарплати, особливо в Англії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині.

