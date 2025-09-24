Рус
Повернення Динамо до Ліги Європи: УЄФА ухвалив остаточний вердикт

Руслан Іваненко
24 вересня 2025, 20:40оновлено 24 вересня, 21:13
Молодші радники ООН закликали дискваліфікувати Ізраїль, але відсутність прямого впливу залишає інтригу щодо майбутніх рішень.
Ізраїль продовжує готувати футболістів до Ліги націй наступної весни,

Коротко:

  • Ізраїльські клуби уникли санкцій і продовжать участь у європейських турнірах
  • "Динамо" залишиться у Лізі конференцій, а "Маккабі" – в Лізі Європи

Клуби з Ізраїлю уникли санкцій, тому київське "Динамо" залишиться у Лізі конференцій. Як повідомляє Israel Hayom, ізраїльські команди продовжать брати участь в європейських турнірах.

Зокрема, "Маккабі" Тель-Авів залишиться на основному етапі Ліги Європи, хоча раніше існувала ймовірність, що саме "Динамо" може замінити ізраїльтян у разі їх дискваліфікації.

"Чиновники Ізраїлю разом з американськими союзниками домоглися того, щоб на порядку денному УЄФА не стояло питання потенційних санкцій проти місцевого футболу", – зазначає видання.

Нагадаємо, що молодші радники Комітету ООН з прав людини закликали дискваліфікувати Ізраїль з міжнародного футболу та заборонити командам змагатися під егідою УЄФА та ФІФА. Проте, оскільки відомство не має офіційних зв'язків із футболом, ситуація не змінилася.

Ізраїль продовжує докладати зусиль, щоб його футболісти змогли взяти участь у Лізі націй наступної весни, хоча потенційна загроза виключення зі змагань ФІФА та УЄФА все ще зберігається. Питання може бути повернуте на обговорення через тиск президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі з Катару.

Зазначимо, як повідомляв Главред, вінгер ПСЖ та національної збірної Франції Усман Дембеле визнаний найкращим футболістом сезону 2024/25.

Крім того, Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Ліга Європи футбол новини футболу
