Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

Руслан Іваненко
28 вересня 2025, 21:12
Президент УАФ Андрій Шевченко наполягає на збереженні тренера в національній команді.
Ребров очолює національну команду з 2023 року та має контракт з УАФ

Коротко:

  • Панатінаїкос дав Реброву час до кінця вересня для розірвання контракту
  • Збірна України набрала лише одне очко у стартових матчах відбору ЧС-2026
  • Контракт Реброва з УАФ діє до червня 2026 року

Керівництво грецького "Панатінаїкоса" надало головному тренеру збірної України Сергію Реброву час до кінця вересня для розірвання контракту з УАФ.

УАФ відмовляється відпускати тренера

Як повідомляє Sport.ua, президент УАФ Андрій Шевченко категорично відмовляється відпускати Реброва, тому варіант зміни керівництва національної команди навіть не розглядається. Водночас сам тренер налаштований піти зі збірної та готовий для вирішення своїх особистих питань заручитися підтримкою перших осіб країни.

Ребров очолює національну команду з 2023 року, а його чинний контракт із УАФ діє до червня 2026 року. У стартових матчах відбору на ЧС-2026 збірна України набрала лише одне очко – поразку від Франції (0:2) та нічию з Азербайджаном (1:1). У жовтні команду очікують ще два поєдинки відбору – з Ісландією та Азербайджаном.

Думка експерта Ігоря Циганика

Відомий експерт Ігор Циганик у коментарі 24 каналу висловив думку про перспективи Реброва у збірній:

"Я не можу визначати звільняти, чи не звільняти, адже в мене немає таких повноважень. Я можу оцінювати роботу Сергія Реброва з точки зору свого журналістського бачення, як якась певна ланка між вболівальниками, й пояснювати якісь певні історії фанатам. Я не знаю, чи потрібно змінювати тренера, а також не хочу брати на себе таку відповідальність через те, що я взагалі не розумію, що відбувається в УАФ, я не зовсім розумію, які там ставлять цілі, що для них важливо, не важливо, що треба та не треба".

Нагадаємо, що головною метою збірної України на найближчий період є вихід на ЧС-2026.

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно у медіа з’явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел

