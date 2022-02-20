"Це для тебе, Україно! Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили перемогу над РФ з хокею Україні

Фінляндія На Олімпіаді 2022 / Reuters

У Фінляндії присвятили Україні перемогу своїй національній збірній з хокею над командою олімпійського комітету Росії (ОКР) у фінальному матчі зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Так в пабліку в Facebook HockeyDreams з'явилося повідомлення з підтримкою України.

У коментарі до нього написано: "Це для тебе, Україно! Залишайся сильною".

На Олімпійських Іграх в Пекіні у фіналі збірна Фінляндії перемогла команду ОКР з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії стала олімпійським чемпіоном.

У столиці Китаю майбутній переможець виграв всі шість матчів на турнірі.

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Скандал на Олімпіаді

Нагадаємо, російська фігуристка Олександра Трусова не змогла стримати емоцій і закотила бурхливу істерику після виступу в довільній програмі на Олімпіаді-2022.

17-річна спортсменка стала другою і завоювала срібну медаль Олімпійських ігор.

Трусова в емоційній формі заявила своїм тренерам, що ненавидить спорт, в якому їй на міжнародній арені так і не вдається завоювати "золото".

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