Бій Усик — Верховен в Єгипті: букмекери назвали головного фаворита

Коротко:
- Усик — фаворит бою, коефіцієнт 1,04
- Верховен — аутсайдер, шанси оцінені у 9,00
- Бій пройде 23 травня в Єгипті, Піраміди Гізи
Після офіційного анонсу поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном букмекери визначили фаворита майбутнього бою, пише ТСН.
Коефіцієнти
Аналітики практично одностайно віддають перевагу українцю. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,04, тоді як успіх Верховена оцінюється значно вище — 9,00, що робить його перемогу потенційною сенсацією.
Нічия, яка традиційно є малоймовірним результатом у боксі, отримала коефіцієнт 31,00.
Найімовірніші сценарії бою
За оцінками букмекерів, найімовірніший сценарій — дострокова перемога Усика: нокаут оцінено коефіцієнтом 1,18. Перемога українця за рішенням суддів має коефіцієнт 5,33.
Водночас достроковий успіх Верховена оцінюється коефіцієнтом 12,00, а його перемога за очками — 36,00.
Бій за правилами боксу відбудеться 23 травня в Піраміди Гізи. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі — для Усика це буде добровільний захист чемпіонського поясу.
Як раніше повідомляв Главред, непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар'єри. Про це чемпіон світу повідомив у коментарі виданню The Ring.
Крім того, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.
Нагадаємо, що став відомий склад андеркарду вечора боксу, який очолить поєдинок між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Про джерело: ТСН
