Бій Усик — Верховен в Єгипті: букмекери назвали головного фаворита

Аналітики сформували прогнози щодо результату бою та можливих сценаріїв розвитку подій.

Експерти прогнозують дострокову перемогу Усика

Коротко:

Усик — фаворит бою, коефіцієнт 1,04

Верховен — аутсайдер, шанси оцінені у 9,00

Бій пройде 23 травня в Єгипті, Піраміди Гізи

Після офіційного анонсу поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном букмекери визначили фаворита майбутнього бою, пише ТСН.

Коефіцієнти

Аналітики практично одностайно віддають перевагу українцю. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,04, тоді як успіх Верховена оцінюється значно вище — 9,00, що робить його перемогу потенційною сенсацією.

Нічия, яка традиційно є малоймовірним результатом у боксі, отримала коефіцієнт 31,00.

Найімовірніші сценарії бою

За оцінками букмекерів, найімовірніший сценарій — дострокова перемога Усика: нокаут оцінено коефіцієнтом 1,18. Перемога українця за рішенням суддів має коефіцієнт 5,33.

Водночас достроковий успіх Верховена оцінюється коефіцієнтом 12,00, а його перемога за очками — 36,00.

Бій за правилами боксу відбудеться 23 травня в Піраміди Гізи. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі — для Усика це буде добровільний захист чемпіонського поясу.

Спорт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар'єри. Про це чемпіон світу повідомив у коментарі виданню The Ring.

Крім того, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.

Нагадаємо, що став відомий склад андеркарду вечора боксу, який очолить поєдинок між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Читайте також:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

