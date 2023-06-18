Абрамович не хоче передавати Україні гроші від продажу "Челсі" - The Daily Mail

2,3 млрд фунтів стерлінгів, виручені від продажу "Челсі", можуть не дійти в Україну до жертв війни з Росією в цьому році або, можливо, не дійти взагалі.

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За "Челсі" Абрамович офіційно отримав 2,3 млрд фунтів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які російський олігарх Роман Абрамович отримав від продажу лондонського футбольного клубу "Челсі" більше року тому, можуть не дійти в Україну до жертв війни з Росією ні в цьому році, ні, можливо, взагалі. Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.

Як кажуть джерела журналісти, Абрамович хоче, щоб помітна частина грошей дісталася Росії ‒ а, точніше, якимось росіянам, які "постраждали від конфлікту".

Британські ЗМІ впевнені , що ні уряд Великобританії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти країни-агресора Росії через війну, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України.

Справа в тому, що Абрамович, який перебуває під санкціями за свою близькість до путінського режиму, повинен "дати згоду" на виділення коштів. Він досі відмовляється зробити, бо хоче, щоб крім України, гроші розподілялися також по всій Росії.

Джерела The Daily Mail у Міністерстві закордонних справ підтвердили цю інформацію. Керівник Форін офісу (британського МЗС) Джеймс Клеверлі заявив минулого тижня, що він не може гарантувати, що гроші будуть переведені до того, як уряд піде на літні канікули в наступному місяці. Міністри повернуться на роботу у вересні.

"Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші підуть виключно тим одержувачам, на яких вони націлені. Мені потрібна повна впевненість, що це так", - зазначив дипломат.

Як кажуть фінансисти, близькі до процесу, з приводу виділення грошей взагалі немає ніяких гарантій.

"Ми сподівалися, що гроші будуть переведені минулого літа, а потім ми сподівалися на позитивний розвиток подій в січні. Тепер ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до кінця року, але поки немає ніяких гарантій, що це станеться", – цитують їх британські ЗМІ.

Нагадаємо, навесні минулого року Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України.

Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечин та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи, повідомили на сайті британського уряду.

Обмеження накладено приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморожування активів, заборону на Угоди в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Через це Абрамович був змушений продати "Челсі". Американський мільярдер Тодд болі заплатив за клуб 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, і після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Дивіться відео- "Британія наклала санкції на російських олігархів, які фінансують війну проти України":



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