Зеленський хоче ввести суворі санкції проти Ірану на 50 років

Президент України хоче застосувати санкції проти Ірану, який допомагає країні-агресору Росії.

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Україна введе санкції проти Ірану на 50 років / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити надсуворі санкції проти Ірану на 50 років та вніс проєкт постанови до Верховної ради.

У відповідному проєкті постанови йдеться про затвердження рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Ісламської Республіки Іран".

Відповідно до постанови документа, санкції проти Ірану застосовують терміном на 50 років.

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Обмеження торкатимуться:

повної заборони торговельних операцій;

зупинки транзиту ресурсів;

польотів й перевезення на територію України;

запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також пропонується заборонити:

інвестиції в Іран;

передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану;

Нацбанку реєстрацію міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Санкціїї проти Росії

Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ. Президент запровадив санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

Зеленський вдарив санкціями по російських співвласниках Запоріжсталі. При цьому він пояснив, що з їх допомогою РФ зберігала контроль над підприємством і завдавала шкоди економіці України.

Зеленський запровадив новий пакет санкцій. Під українські санкції потрапила російська Центральна виборча комісія та путінська партія "Єдина Росія". Також під санкції потрапили ще 322 юридичні особи.

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