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Ердоган відверто пояснив, чому не вводить санкції проти Росії і Путіна

Марія Тупік
24 травня 2023, 17:55 оновлено 24 травня, 18:04
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Турецький президент підкреслив, що він не буде "слідувати вказівкам Заходу".
Путін, Зеленський, Ердоган
Путін, Зеленський, Ердоган / Колаж Главред, фото УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що він не буде вводити санкції проти Росії в разі переобрання на пост президента.

Як пише Anadolu, Ердоган пояснив, що його країна "налагодила контакти з усіма країнами світу", в тому числі з Росією.

"Якщо Туреччина займає інше місце в світі, якщо весь світ згадує Туреччину інакше, якщо Туреччина є посередником в російсько-українській війні, це не звичайна подія. Якщо Туреччина везе Чорноморське зерно всьому світу, ви будете стояти тут", — сказав Ердоган.

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Турецький президент підкреслив, що він не буде "слідувати вказівкам Заходу", а буде діяти за тим принципом, який був раніше.

За словами Ердогана, він продовжить підтримувати дипломатичні відносини з усіма країнами.

"Пану Кемалю (опоненту Ердогана на виборах президента в Туреччині - ред.) незручно, тому що я зустрічаюся з паном Путіним. Він каже: "Я буду виконувати вказівки Заходу, я буду застосовувати санкції". Ви зовсім не розбираєтеся в політиці, пан Кемаль, лягайте спати, так в світі політики не роблять. Ми найкраще налагодили контакти з усіма країнами світу, і ми це робимо. Оскільки це стосується Америки, Росії і всіх країн Заходу, ми зробили Туреччину Туреччиною в світі протягом 21 року", — упевнений він.

Вибори в Туреччині

Нагадаємо, що жоден з кандидатів у президенти Туреччини не набрав 50%. За останньою інформацією лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган з результатом 49.41%.

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту. Ердоган зіткнувся з найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Раніше повідомляли, що у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт. Як повідомляли турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.

Дивіться відео, як пройшов перший тур виборів у Туреччині:

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