Проти 220 російських та білоруських компаній Зеленський ввів нові санкції

Президент України запровадив санкції проти російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

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Зеленський ввів санкції проти російських та білоруських компаній / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Володимир Зеленський запровадив санкції проти 51 росіянина, серед них є вчені та генеральні директори заводів.

Також окрім фізичних осіб, санкції розширені щодо 220 юридичних осіб, пов'язаних із країною-агресоркою Росією, про це йдеться в указі президента України.

До списку потрапили структури МТС і РЖД, а також білоруські компанії - зокрема Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

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Російські заводи також вже під санкціями, серед яких Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" тощо.

Санкціїї проти Росії

Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ. Президент запровадив санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

Зеленський вдарив санкціями по російських співвласниках Запоріжсталі. При цьому він пояснив, що з їх допомогою РФ зберігала контроль над підприємством і завдавала шкоди економіці України.

Зеленський запровадив новий пакет санкцій. Під українські санкції потрапила російська Центральна виборча комісія та путінська партія "Єдина Росія". Також під санкції потрапили ще 322 юридичні особи.

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