Німеччина за Меркель хотіла навчати армію РФ у центрах із лазерною зброєю - ЗМІ

Бундесвер мав навчати російських військових на базі німецького досвіду.

https://glavred.net/world/germaniya-pri-merkel-hotela-obuchat-armiyu-rf-v-centrah-s-lazernym-oruzhiem-smi-10705991.html Посилання скопійоване

Меркель хотіла навчати армію РФ у військових центрах / Фото: УНІАН, пресслужба АП РФ

Коротко:

План, узгоджений за Меркель, оцінювався в 1 мільярд євро

Проєкт курирував оборонний гігант Rheinmetall

Плани зупинили після окупації Криму в 2014 році

Німеччина планувала допомогти Росії створити вісім сучасних військових тренувальних центрів - до того, як Москва напала на Крим у 2014 році. Про це йдеться в книзі "Провал - розслідування історії політики Німеччини щодо Росії", пише The Telegraph.

План, узгоджений за часів канцлерства Ангели Меркель, оцінювався в 1 мільярд євро. Згідно з ним, Бундесвер мав навчати російських військових на базі німецького досвіду. Для цього в Росії планували побудувати вісім бойових полігонів із найсучаснішим обладнанням: лазерними гарматами, системами моделювання боїв, лекційними залами та електронними сенсорами, за зразком німецького центру під Магдебургом.

відео дня

Проєкт курирував оборонний гігант Rheinmetall, який постачав би обладнання. Як пишуть автори книги, німецький уряд "привітно поставився до бажання Росії до співпраці", незважаючи на дедалі агресивнішу поведінку Кремля.

"Німецька політична директива полягала в тому, щоб привітати бажання Росії до співпраці і - наскільки можливо - реалізувати його", - заявив генерал у відставці Йозеф Нібекер, який тоді був військовим радником Ґергарда Шредера.

У 2011 році тодішній міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр навіть відкрито заявив у Москві: "Ми зацікавлені в сучасній, добре керованій російській армії з точки зору політики безпеки".

Проєкт згорнули після окупації Криму

Плани фактично зупинили тільки після окупації Криму 2014 року, коли стало зрозуміло, що Москва не прагне партнерства, а готується до нових вторгнень.

Сам де Мезьєр згодом визнав, що мав "глибокі застереження", але відчував "великий тиск" з боку політиків, військових і промисловців.

Журналісти зазначають, що ці викриття ставлять під сумнів публічні заяви Меркель про те, що саме Східна Європа "не захотіла діалогу з Путіним".

Останні заяви Меркель

Як раніше писав Главред, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії у 2021 році нібито зірвали спроби врегулювати конфлікт на Донбасі, розв'язаний Росією, і налагодити конструктивний діалог із Москвою. За її словами, саме це могло стати одним із чинників, що спровокували повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це Меркель розповіла в інтерв'ю угорському виданню Partizán.

Вона уточнила, що тоді пропонувала створити новий формат переговорів між Євросоюзом і президентом РФ Володимиром Путіним, проте Естонія, Латвія, Литва і Польща виступили проти, побоюючись відсутності єдності позицій у рамках ЄС. На думку Меркель, мир стане можливим тільки тоді, коли Європа зможе стати реальним стримувальним фактором і продовжить підтримку України.

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що саме дії Меркель як глави німецького уряду сприяли війні в Європі.

Меркель у своїх мемуарах розповіла, що під час першого терміну Дональда Трампа на посаді президента США він демонстрував явний інтерес і симпатію до Володимира Путіна. У приватній бесіді, без свідків, Трамп поставив їй низку запитань, включно з її походженням зі Східної Німеччини та особистими стосунками з російським лідером. За словами Меркель, було очевидно, що Трамп перебував під сильним враженням від Путіна.

Більше новин:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також поширює у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред