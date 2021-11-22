Танці з зірками 8 сезон 12 ефір: хто покинув проєкт?

Наближається фінал шоу, який визначить кращу танцювальну пару 2021 року.
Сьогодні о 21:00 на каналі 1+1 відбулась прем'єра 12 ефіру головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. До півфіналу дійшло всього три пари. Їм належить битися за місце у фіналі проєкту і за звання кращої танцювальної пари 8 сезону.
Перший етап
Перший танець пари виконують з переможцями попередніх сезонів.
Так на паркет Танців для виконання віденського вальсу вийшла пара 06, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, разом з Сантою Дімопулос.
Джаз танцювала пара 11, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, за підтримки Ігоря Ласточкіна.
Ча-ча-ча разом з парою 05, Артуром Логаєм і Анною Кареліною, станцювала Ксенія Мішина.
Другий етап
У другому етапі програмний танець для пари вибирає пара-конкурент.
Так Артур Логай і Анна Кареліна виконали джайв за вибором Костянтина Войтенка.
Румбу для пари Харлан-Дікусар вибрав Артур Логай.
Для пари Войтенко-Маланчук Ольга Харлан вибрала самбу.
За результатами суддівського голосування пари отримали наступні бали:
- 05-Артур Логай і Анна Кареліна-57 балів
- 11-Константи Войтенко та Роксоляна Маланчук-56 балів
- 06-Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - 54 бали.
Танець на виживання виконали всі три пари. Вони станцювали танго.
За рішенням організаторів проєкту Танці з зірками у фінал 8 сезону проходять всі три пари. Голосування для телеглядачів триватиме весь тиждень, до наступної неділі.
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Раніше Дмитро Комаров в шоу Мандруй Україною показав, де в нашій країні можна відпочити шанувальникам екстремальних видів спорту.
Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.
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