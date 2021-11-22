Танці з зірками 8 сезон 12 ефір: хто покинув проєкт?

Хто покинув Танці з зірками в 12 випуску? / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні о 21:00 на каналі 1+1 відбулась прем'єра 12 ефіру головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. До півфіналу дійшло всього три пари. Їм належить битися за місце у фіналі проєкту і за звання кращої танцювальної пари 8 сезону.

Перший етап

Перший танець пари виконують з переможцями попередніх сезонів.

Так на паркет Танців для виконання віденського вальсу вийшла пара 06, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, разом з Сантою Дімопулос.

Джаз танцювала пара 11, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, за підтримки Ігоря Ласточкіна.

Ча-ча-ча разом з парою 05, Артуром Логаєм і Анною Кареліною, станцювала Ксенія Мішина.

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Другий етап

У другому етапі програмний танець для пари вибирає пара-конкурент.

Так Артур Логай і Анна Кареліна виконали джайв за вибором Костянтина Войтенка.

Румбу для пари Харлан-Дікусар вибрав Артур Логай.

Для пари Войтенко-Маланчук Ольга Харлан вибрала самбу.

За результатами суддівського голосування пари отримали наступні бали:

05-Артур Логай і Анна Кареліна-57 балів

11-Константи Войтенко та Роксоляна Маланчук-56 балів

06-Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - 54 бали.



Танець на виживання виконали всі три пари. Вони станцювали танго.

За рішенням організаторів проєкту Танці з зірками у фінал 8 сезону проходять всі три пари. Голосування для телеглядачів триватиме весь тиждень, до наступної неділі.

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Раніше Дмитро Комаров в шоу Мандруй Україною показав, де в нашій країні можна відпочити шанувальникам екстремальних видів спорту.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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