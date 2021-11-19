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Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров спробує на смак смертоносну отруту кураре

19 листопада 2021, 10:26

Довгі плювальні трубки з отруйними дротиками - не вигадка голлівудських режисерів, а реальність і побут племен на кшталт ваорані.

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У 4 випуску Дмитро Комаров дізнається, яка на смак сама смерть / Прес-служба

У суботу, 20 листопада, о 18:30 у новому випуску Світу навиворіт на 1+1 Дмитро Комаров розкриє секрети смертоносних отрут індіанців і разом із племенем ваорані вирушить на полювання на мавп.

Телеведучий продовжує вивчати традиції та ритуали індіанців із племінної групи ваорані, які мешкають в еквадорській Амазонії. Попри те, що в наш час багато жителів племені вже носять сучасний одяг та користуються роутером, їжу вони добувають так само як і сотні років тому – у джунглях.

Дикий ліс для індіанців – будинок, де є все. З рослин вони навчилися робити і ліки, і зброю.

Племена з давніх часів мали знання з приготування смертельних отрут і досі використовують небезпечні речовини у повсякденному житті.

Щоб прогодувати свої сім'ї, чоловіки ваорані ходять на полювання на диких тварин - мавп, кабанів чи птахів. Їхня головна зброя — це спеціальні плювальні трубки та стріли з легендарною отрутою кураре. Стріла, випущена з такої трубки, здатна вразити ціль на відстані до 70 метрів, а отрута кураре паралізує та вбиває жертву за лічені хвилини. Попри те, що трубки досить довгі, ваорані навчилися майстерно вправлятися ними і можуть потрапляти навіть у невелику ціль.

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Дмитро Комаров освоїть зброю ваорані - плювальні трубки отрутою кураре / Прес-служба

"Дивно, але за всю історію зйомок та побувавши на полюванні з багатьма племенами, ми жодного разу не бачили таких трубок для стрільби. Це відомий вид полювання, але ми його показуємо вперше. Індіанці змочують стріли отрутою кураре, яка вважається однією із найнебезпечніших на планеті. За часів Христофора Колумба індіанські племена використали її проти європейських першовідкривачів", – розповів Дмитро Комаров.

Телеведучий не лише розповість секрет приготування отрути кураре, а й скуштує її на смак. Він вирушить на полювання разом із чоловіками племені та спробує зловити найпопулярніший видобуток у цих місцях – мавпу. Чим закінчиться двогодинна гонитва за твариною і що чекає на Дмитра Комарова після ковтка отрути, телеглядачі побачать у новому випуску.

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Світ навиворіт покаже справжнє полювання на мавп / Прес-служба

Якщо полювання – суто чоловіче заняття, то рибалити в племені ваорані традиційно ходять жінки та діти. Процес лову риби тут теж незвичайний: жодних вудочок чи наживок немає.

Щоб упіймати рибу, ваорані теж використовують отруту, але іншу – під назвою барбаско. Таку рибалку можна назвати "ледачою", адже риба сама спливає до рибалки.

Телеведучий дізнається, скільки риби можна зловити у такий спосіб і чи небезпечна вона для здоров'я людей.

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Екзотична риболовля племені ваорані / Прес-служба

У новому випуску Світу навиворіт на глядачів чекає й улюблена рубрика – кулінарні традиції племені ваорані. Цього разу вечеря Дмитра Комарова буде доволі незвичайною. Йому доведеться скуштувати чічу - напій з юкки, яку пережували і виплюнули назад все плем'я. А гарячою стравою буде несподіваний улов із джунглів, який спіймали за допомогою отрути.

Яка на смак знаменита отрута кураре і як добути вечерю в джунглях Амазонії – дивіться у новому випуску Світу навиворіт 20 листопада о 18:30 на 1+1.

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