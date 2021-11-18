Дантес і Олійник знову на одній сцені та запекла боротьба за кубок: яким буде фінал Ліги Сміху

Ліга Сміху - подробиці фінального епізоду / Пресслужба

19 листопада о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться фінал гумористичного шоу Ліга Сміху. Три найсильніші команди змагатимуться за кубок та звання чемпіону восьмого сезону. До фіналу пройшли: СМТ, В активному пошуку та Моя провінція.

Оцінювати гумористів будуть зіркові тренери: Маша Єфросиніна, Олександр Пікалов, Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Станіслав Боклан та Володимир Дантес.

У фіналі на глядачів очікує аж 4 гумористичних конкурси. Перший, усім відомий конкурс, - полонто. Команди покажуть номери разом з своїми зірковими тренерами на різні теми, пов’язані з природними явищами. Тренери зізнаються: за шлях у сезоні команди дуже виросли та весь вільний час присвячують творчості.

"Це вже 4 або 5 день, як я нормально не сплю. Бо ми дописуємо кожний день з хлопцями матеріал до фіналу… Вже трохи голова йде обертом, всі у напрузі, всі хочуть виграти та показати якісний матеріал. Мені здається, що буде смішно. Всі команди викладаються", - зазначив Володимир Дантес, який є тренером команди В активному пошуку.

Другим стане музичний конкурс, який підсилить популярна зірка. Разом з Моя провінція зіграє Позитив, який зустрінеться з Надею Дорофєєвою у дуже несподіваному місці через 5 років після розпаду Время и Стекло.

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Народний артист України Олексій Вертинський разом з СМТ заспіває свою улюблену пісню. Через свою сильну зайнятість актор мав тільки одну хвилину на виступ. Проте, чому він весь час знаходив причини, щоб повернутись на сцену – глядачі дізнаються вже завтра.

Фінал Ліги Сміху обіцяє бути незабутнім / Пресслужба

До команди В активному пошуку доєднається учасник дуету ДіО фільми Вадим Олейник. Запрошена зірка стане сюрпризом не тільки для гумористів, а і для колишнього колеги по гурту Володимира Дантеса.

Група ДіО фільми возз'єднається на сцені Ліги сміху / Пресслужба

Третім конкурсом для лігосмішників стане пародія, у якій вони жартуватимуть про популярні телесеріали, телепрограми та мультфільми. Вирішальним конкурсом, як завжди, буде імпровізація під назвою мюзикл.

Кому дістанеться кубок Ліги Сміху? / Пресслужба

Хто стане новим чемпіоном Ліги Сміху - глядачі дізнаються вже завтра о 20:20 на телеканалі 1+1.