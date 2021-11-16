На 1+1 вийде українська адаптація популярного шоу Останній герой

Українська версія шоу Останній герой від 1+1: Як це буде? / Пресслужба

Телеканал 1+1 придбав права на адаптацію всесвітньо відомого формату "Survivor" компанії Баніджей (Banijay). "Survivor" в перекладі означає "Той, що вижив" або "Останній герой".

З моменту запуску у 1997 році легендарний формат про виживання на острові, в якому зірки та звичайні люди випробовують силу духу та розкривають свої справжні риси характеру, було реалізовано у 50 країнах за офіційною франшизою. Цей рік став найуспішнішим для формату за весь час його існування – наразі вже підтверджено виробництво 22 адаптацій.

Шоу Останній герой було відзначено найпрестижнішими нагородами у світі, серед яких премія Еммі в номінації "Видатний документальний фільм", нагорода "Вибір народу" в номінації "Улюблене реаліті-шоу" та інші.

За форматом, Останній герой — це шоу, яке випробовує силу духу як відомих особистостей, так і непублічних учасників. Вони опиняються на безлюдному тропічному острові, де мають із собою лише невелику кількість речей, жагу до перемоги та природну кмітливість, і жодна секунда їхніх пригод на острові не залишиться поза увагою камер.

Герої шукають їжу, будують житло та організовують свій власний "суспільний лад" із розподілом обов’язків, ієрархією та конкуренцією, змагаючись у дедалі складніших випробуваннях на стратегію, хитрість та безжальність.

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У кожній серії фінальна рада племен має неочікувану кульмінацію. Учасники племені збираються, щоб проголосувати за того, хто залишить острів.

1 + 1 запустить нове шоу про виживання на безлюдному острові / Пресслужба

Голосування проводиться анонімно, і в учасників можуть бути різні причини для голосування (образа, ревнощі або навіть особистісні конфлікти), але рішення ради племен є остаточним, і в кожному епізоді один герой має залишити гру.

Про особливості української адаптації, а також про те, хто візьме участь у шоу, буде повідомлено згодом. Слідкуйте за новинами телеканалу 1+1.