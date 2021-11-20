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"Справа – труба": у новій серії Мандруй Україною з Дмитром Комаровим ведучий стрибне з висоти 120 метрів

20 листопада 2021, 08:30

Дмитро Комаров покаже, де в Україні шукати справжній екстрим, та знайде в лісі на Харківщині український "адронний колайдер".

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Екстрим по-українськи триває в тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / Пресслужба

У неділю, 21 листопада, о 17:30 глядачі телеканалу 1+1 побачать новий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. Телеведучий вирушить на пошуки прихованих туристичних скарбів України і відкриє нетипові локації та заняття, які вразять навіть найвибагливіших мандрівників. А напередодні випуску Дмитро Комаров завітав у гості Сніданку з 1+1 та розповів, чим дивуватимуть його тревел-шоу. Телеведучий приніс у студію трубку індійців ваорані для срільби, яку привіз з експедиції в Еквадорі, та під час ефіру продемонстрував як нею користуються племена. А для шанувальників тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро підготував сюрприз - амулет із зубом крокодила, який розіграють у соцмережах Сніданку.

У новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим автор проєкту покаже локацію на Рівненщині, яка абсолютно заслужено входить у перелік найромантичніших місць не лише України, а й усієї планети – тунель кохання. Існує безліч легенд, як і чому з’явилося це місце, але справжню історію під грифом "таємно" телеведучий-мандрівник ексклюзивно розповість у новому випуску, а ще знайде та покаже те, що ви ніколи не побачите на фото туристів в Інстаграм .

"За 40 хвилин від Рівного громадським транспортом можна потрапити у справжню казку. Це -просто неймовірно красиве місце, яке має побачити хоч раз в житті кожен. Крони дерев, доторкаючись одне одного утворюють безкінечний тунель, у кінці якого ми бачимо світло", - заінтригував Дмитро Комаров.

У Запоріжжя Дмитро Комаров вирушить, аби на собі випробувати одну з найекстремальніших розваг в Україні - роупджампінг. Телеведучий зістрибне з закинутої теплотруби висотою 120-метрів, це – висота 40-поверхового житлового будинку.

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"Нарешті я дістався до цього атракціону. Я дуже багато про це місце читав і давно мріяв здійснити цей стрибок і нарешті я випробую свої нерви на міцність. Справи – труба, друзі", - сказав Дмитро.

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У Запоріжжі Дмитро Комаров здійснив свою маленьку мрію / Пресслужба

У випуску глядачі дізнаються, чим відрізняється роупджампінг від банджждампінгу. А досвідчені інструктори та водночас рекордсмени світового рівня пояснять, як правильно підготуватися до цієї суперекстемальної розваги, та з урахуванням вимог техніки безпеки зістрибнути з вершини славетної запорізької труби.

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Дмитро Комаров спробував роупджампінг / Пресслужба

А на Харківщині Дмитро Комаров знайде український "адронний колайдер". Мало хто знає, що на відміну від європейських прототипів, український "колайдер" знаходиться просто посеред лісу, а неозброєним оком тут можна побачити рух заряджених частинок, але мова йде не про атоми…

"Те, що ви побачите вас надзвичайно вразить" , - заінтригував автор проєкту.

Кого знайшов у харківському лісі телеведучий-мандрівник, дивіться вже 21 листопада. Не пропустіть новий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим вже цієї неділі о 17:30 на 1+1.

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шоу-бізнес Дмитро Комаров канал 1+1 новини шоу бізнесу
Зараз ви переглядаєте новину «"Справа – труба": у новій серії Мандруй Україною з Дмитром Комаровим ведучий стрибне з висоти 120 метрів». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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