УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

Анна Підгорна
18 жовтня 2023, 16:19 оновлено 18 жовтня, 16:20
Дуелі стають запеклішими, а місць у фіналі - все менше.
Голос країни-13 - другий випуск кросбатлів
Голос країни-13 - другий випуск кросбатлів / Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 телеканал 1+1 Україна покаже другий випуск вокальних "кросбатлів" європейського сезону Голосу країни. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. Тренерські червоні крісла цьогоріч зайняли справжні суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Минулого тижня телеглядачі вже мали змогу побачити один з двох півфіналів, які вперше відбулися у форматі "кросбатлів". Цього недільного вечора змагання між учасниками команд продовжиться далі. Нагадаємо, що тепер під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника. Зірковий наставник має прийняти виклик та запросити на сцену вокаліста зі своєї команди, який стане гідним конкурентом. На сцені учасники по черзі співатимуть підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" оберуть глядачі в залі, шляхом голосування у спеціальному застосунку. На голосування глядачі мають лише 30 секунд, після чого ведучі проєкту Юрій Горбунов та Катерина Осадча оголосять переможця.

Розпочне цей випуск "кросбатлів" команда Івана Клименка. Продюсер викличе на батл DOROFEEVA. Від Клименка на сцену вийде Вероніка Коваленко та заспіває пісню "Біля серця", написану своїм тренером. Для дівчини цей виступ - шанс довести всім, що вона достойна вокалістка. А ще - показати себе нову, не схожу на те, що колись було у дитячому Голосі країни. Її опоненткою стане Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина візьметься за німецький хіт у знак вдячності країні, що її прихистила. Майрамік прагне, аби всі, хто послухає її виступ, навіть не розуміючи мови, змогли відчути потрібні емоції та енергетику.

відео дня

"Вероніка вміє дуже потужно співати, що і показувала у минулих етапах. Але цього разу, я попросив, аби всі ми побачили на сцені серце. Їй вдалося це зробити. Кожна нота викликала мурашки. Я пишаюсь, коли так круто співають мої пісні", - ділиться своїми враження після виступу підопічної Іван Клименко.

Хто саме пройде у суперфінал, стане відомо у неділю о 21:00.

Далі DOROFEEVA викличе на батл Юлію Саніну. Надя зізналася, що мріяла про це від самого початку. Від своєї команди співачка представить Едгара Єнокяна. Хлопець виконає пісню своєї наставниці "Кохаю, але не зовсім", змінивши її під себе. Цей виступ для Едгара стане дуже відповідальним, адже у співака почалися проблеми зі зв’язками, тож у будь-який момент голос може його підвести.

"Подивимось, чи не підведе мене мій голос. Дух точно не підведе, а ось голос", - каже Едгар перед виходом на сцену.

Його опоненткою від команди Юлії Саніної у "кросбатлі" стане засновниця українського хору в Німеччині Галина Печеніжська. Галина заспіває всесвітньо відому пісню "Why must we wait until tonight" Тіни Тернер. Співачка хоче, аби після її виступу кожна жінка відчула себе привабливою та гарною.

Хто ще постане один проти одного у другому півфіналі, як пройде їхній батл та хто з учасників переможе, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Голос країни новини шоу бізнесу Голос країни-13
Реклама

Головне за день

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19 Україна
Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:13 Україна
Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

16:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:22

Буряк буде готовий за 10 хвилин: жінка показала, як варити овочі без каструлі

16:19

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

16:13

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:10

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
16:05

1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

15:34

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з новою дружиною після 4 місяців шлюбу - ЗМІ

15:23

Що чекає на ухильників за кордоном і студентів за 30-ть: у Зеленського відповіли

15:13

Зникне удача і достаток: що не можна робити з подушками 20 жовтня - прикмети

Реклама
15:04

Як безпечно і швидко розморозити скло в автомобілі: корисні поради

14:43

Хочуть взяти в оточення: армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині

14:31

Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову позашляховик Mazda

14:25

В кількох областях України вдарить +30 градусів: синоптик назвала дату

14:22

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановЕксклюзив

14:15

Гості будуть в захваті: як виростити бананову пальму вдома

13:59

"Далі - сама": Христина Соловій "розлучилася" зі Святославом Вакарчуком

13:53

У Росії злякалися ракет ATACMS: Путін вибухнув тирадою творів і абсурдуВідео

13:46

"Це зона смерті": росіяни готуються "здати" ключове місто - офіцер ЗСУ

13:40

"Маму діставали рятувальники": донька постраждалої – про ракетний удар по ЗапоріжжюФотоВідео

12:56

В Україні прийняли на озброєння танки Leopard: призначені для прориву позицій РФ

Реклама
12:51

Це геніально просто: чоловік показав, як почистити гранат за хвилинуВідео

12:51

Як вас сприймають оточуючі: проста іллюзія яка розкриє ваш портрет особистості

12:43

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – МусієнкоВідео

12:25

Постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн: хто може претендувати

12:11

У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

12:07

Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантівВідео

12:05

Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

11:57

"Тато намагався реанімувати сина": у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружинуФотоВідео

11:53

Євген Клопотенко підтвердив одруження та показав ранок після весілля

11:40

Одна важлива умова: стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ

11:27

Як зарядити телефон без світла: 4 способи, які виручать завжди

11:24

Президент США Байден прилетів до ІзраїлюВідео

11:04

"Путін має 3 завдання": в ОП описали основні цілі РФ на цей момент

10:59

Ситуація критична: експерт пояснив важливість Авдіївки для Путіна

10:57

"С-300 долітає за 42 секунди": в ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю

10:38

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинула людина, ще четверо - постраждалиФото

10:19

ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець - Барабаш

09:58

Шольцу в Ізраїлі довелося лежати на злітній смузі через атаку ХАМАСуВідео

09:56

РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку: розвідка Британії розкрила цілі росіян

09:29

Церковне свято 19 жовтня: що не можна робити на святого пророка Іоіла

Реклама
09:25

"Загроза для російської авіації": надані Україні ATACMS переполохали Росію

09:16

"У піжамах вибігли у двір": мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФФотоВідео

08:42

Гороскоп на завтра 19 жовтня 2023: Стрільців підведе шлунок, Дів залишить удача

08:41

Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю - Bloomberg

08:30

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня 2023: Змії - складний вибір, Козі - проблеми з жінками

08:10

На нього чекали дружина, діти та п'ятеро онуків: на фронті загинув 47-річний воїн ЗСУ

08:10

Місячний день 19 жовтня 2023: настає ідеальний день для стрижки та шлюбу

07:59

ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках: росіяни не припиняють вогонь

07:15

"Там якраз комплекс росПВО дислокується": вночі в Криму продунали вибухи

06:55

Тільки найуважніші знайдуть "Оскар" серед десятків слів: неймовірна оптична ілюзія

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти