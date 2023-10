Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

Дуелі стають запеклішими, а місць у фіналі - все менше.

Голос країни-13 - другий випуск кросбатлів / Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 телеканал 1+1 Україна покаже другий випуск вокальних "кросбатлів" європейського сезону Голосу країни. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. Тренерські червоні крісла цьогоріч зайняли справжні суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Минулого тижня телеглядачі вже мали змогу побачити один з двох півфіналів, які вперше відбулися у форматі "кросбатлів". Цього недільного вечора змагання між учасниками команд продовжиться далі. Нагадаємо, що тепер під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника. Зірковий наставник має прийняти виклик та запросити на сцену вокаліста зі своєї команди, який стане гідним конкурентом. На сцені учасники по черзі співатимуть підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" оберуть глядачі в залі, шляхом голосування у спеціальному застосунку. На голосування глядачі мають лише 30 секунд, після чого ведучі проєкту Юрій Горбунов та Катерина Осадча оголосять переможця.

Розпочне цей випуск "кросбатлів" команда Івана Клименка. Продюсер викличе на батл DOROFEEVA. Від Клименка на сцену вийде Вероніка Коваленко та заспіває пісню "Біля серця", написану своїм тренером. Для дівчини цей виступ - шанс довести всім, що вона достойна вокалістка. А ще - показати себе нову, не схожу на те, що колись було у дитячому Голосі країни. Її опоненткою стане Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина візьметься за німецький хіт у знак вдячності країні, що її прихистила. Майрамік прагне, аби всі, хто послухає її виступ, навіть не розуміючи мови, змогли відчути потрібні емоції та енергетику.

"Вероніка вміє дуже потужно співати, що і показувала у минулих етапах. Але цього разу, я попросив, аби всі ми побачили на сцені серце. Їй вдалося це зробити. Кожна нота викликала мурашки. Я пишаюсь, коли так круто співають мої пісні", - ділиться своїми враження після виступу підопічної Іван Клименко.

Хто саме пройде у суперфінал, стане відомо у неділю о 21:00.

Далі DOROFEEVA викличе на батл Юлію Саніну. Надя зізналася, що мріяла про це від самого початку. Від своєї команди співачка представить Едгара Єнокяна. Хлопець виконає пісню своєї наставниці "Кохаю, але не зовсім", змінивши її під себе. Цей виступ для Едгара стане дуже відповідальним, адже у співака почалися проблеми зі зв’язками, тож у будь-який момент голос може його підвести.

"Подивимось, чи не підведе мене мій голос. Дух точно не підведе, а ось голос", - каже Едгар перед виходом на сцену.

Його опоненткою від команди Юлії Саніної у "кросбатлі" стане засновниця українського хору в Німеччині Галина Печеніжська. Галина заспіває всесвітньо відому пісню "Why must we wait until tonight" Тіни Тернер. Співачка хоче, аби після її виступу кожна жінка відчула себе привабливою та гарною.

Хто ще постане один проти одного у другому півфіналі, як пройде їхній батл та хто з учасників переможе, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

