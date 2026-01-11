Рус
Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

Дар'я Пшеничник
11 січня 2026, 15:28
11 січня на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO".
Житомирская область погода
Прогноз погоди в Житомирській області / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал "Реальний Житомир"

Головне:

  • Після циклону "ULLI" на Житомирщину заходить арктичне повітря та різке похолодання
  • 10–12 січня: ожеледиця, без істотних опадів, нічні температури до –19°
  • 11 січня впливатиме антициклон "BRONCO", що принесе прояснення

Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI". Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

За її словами, 10 січня область перебуватиме у тиловій частині циклону та пов’язаного з ним атмосферного фронту. Саме в цей період розпочнеться відчутне зниження температури.

Катерина Ткачук зазначає, що вторгнення арктичного повітря спричинить стійке похолодання до "некомфортних значень", а вітер поступово слабшатиме. Уже 11 січня на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.

Попри це, синоптики попереджають: ожеледиця на дорогах утримуватиметься протягом усього періоду.

Погода в Житомирі на 11–12 січня:

  • хмарно з проясненнями;
  • без істотних опадів;
  • ожеледиця зберігатиметься;
  • вітер західний, 5–10 м/с;
  • температура вночі: –14…–19°, удень: –10…–15°.

Скільки протримаються морози

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду говорила, найбільші морози прийдуть в Україну 10-11 січня, але надалі такі тенденції можуть зберігатися.

За її словами, якогось різкого підвищення температури, зміни синоптичної ситуації, принаймні до середини січня, не очікується.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Главред розповідав, що погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні 11 січня буде нестійкою та холодною у більшості областей. За його прогнозом, найбільш холодна погода прогнозується у західних та північних областях.

Водночас, 12-13 січня у Полтаві та області прогнозують сильний вітер. Опадів майже не буде, а температура повітря триматиметься на рівні показників неділі - вночі 9-14 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

