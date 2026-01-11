Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

Головне:
- Після циклону "ULLI" на Житомирщину заходить арктичне повітря та різке похолодання
- 10–12 січня: ожеледиця, без істотних опадів, нічні температури до –19°
- 11 січня впливатиме антициклон "BRONCO", що принесе прояснення
Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI". Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.
За її словами, 10 січня область перебуватиме у тиловій частині циклону та пов’язаного з ним атмосферного фронту. Саме в цей період розпочнеться відчутне зниження температури.
Катерина Ткачук зазначає, що вторгнення арктичного повітря спричинить стійке похолодання до "некомфортних значень", а вітер поступово слабшатиме. Уже 11 січня на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.
Попри це, синоптики попереджають: ожеледиця на дорогах утримуватиметься протягом усього періоду.
Погода в Житомирі на 11–12 січня:
- хмарно з проясненнями;
- без істотних опадів;
- ожеледиця зберігатиметься;
- вітер західний, 5–10 м/с;
- температура вночі: –14…–19°, удень: –10…–15°.
Скільки протримаються морози
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду говорила, найбільші морози прийдуть в Україну 10-11 січня, але надалі такі тенденції можуть зберігатися.
За її словами, якогось різкого підвищення температури, зміни синоптичної ситуації, принаймні до середини січня, не очікується.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Главред розповідав, що погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях.
Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні 11 січня буде нестійкою та холодною у більшості областей. За його прогнозом, найбільш холодна погода прогнозується у західних та північних областях.
Водночас, 12-13 січня у Полтаві та області прогнозують сильний вітер. Опадів майже не буде, а температура повітря триматиметься на рівні показників неділі - вночі 9-14 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
