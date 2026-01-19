На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

В реанімаційному відділенні померли 29-річна жінка та 26-річний чоловік.

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей/ Колаж: Главред, фото: Суспільне Рівне, ДСНС

Коротко:

На Рівненщині двоє людей померли через загальне переохолодження

Ще четверо людей госпіталізовані

Лише за минулу добу, 18 січня, до медзакладів Рівненської області доставили шістьох людей із переохолодженням та обмороженням.

Двоє із постраждалих померли у реанімаційному відділенні. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області

"Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Корецькій громаді внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли 29-річна жінка та 26-річний чоловік.

У Березнівській громаді госпіталізували дві людини: чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.

В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив 91-річний чоловік з обмороженням кінцівок.

В селі Любиковичі Сарненського району чоловіка госпіталізували у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.

За даними ДСНС, основними причинами травмувань є тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.

Як повідомляв Главред, наступного тижня в Україні встановиться стійка морозна погода під впливом потужного антициклону, з сильними нічними холодами. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич

Раніше повідомлялось, що з 17 по 19 січня Рівненська область перебуватиме під впливом потужного Азійського антициклону. Очікується морозна погода без опадів, із можливими ранковими туманами та памороззю. У Рівному та на автошляхах області прогнозують ожеледицю, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погода на вихідні в Україні буде прохолодною, без значних опадів. Лише на території Криму можливий сніг, на дорогах по всій країні збережеться ожеледиця. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

