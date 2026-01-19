На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

Коротко:
- На Рівненщині двоє людей померли через загальне переохолодження
- Ще четверо людей госпіталізовані
Лише за минулу добу, 18 січня, до медзакладів Рівненської області доставили шістьох людей із переохолодженням та обмороженням.
Двоє із постраждалих померли у реанімаційному відділенні. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області
"Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Корецькій громаді внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли 29-річна жінка та 26-річний чоловік.
У Березнівській громаді госпіталізували дві людини: чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.
В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив 91-річний чоловік з обмороженням кінцівок.
В селі Любиковичі Сарненського району чоловіка госпіталізували у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.
За даними ДСНС, основними причинами травмувань є тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.
Погода в Україні - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, наступного тижня в Україні встановиться стійка морозна погода під впливом потужного антициклону, з сильними нічними холодами. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич
Раніше повідомлялось, що з 17 по 19 січня Рівненська область перебуватиме під впливом потужного Азійського антициклону. Очікується морозна погода без опадів, із можливими ранковими туманами та памороззю. У Рівному та на автошляхах області прогнозують ожеледицю, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погода на вихідні в Україні буде прохолодною, без значних опадів. Лише на території Криму можливий сніг, на дорогах по всій країні збережеться ожеледиця. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також:
- В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки
- До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня
- Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла
Про джерело: ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред