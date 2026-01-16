Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

Коротко:
- Якою буде погода у Рівному та області на вихідних
- Коли температура опуститься до -22 градусів
Упродовж 17-19 січня Рівненщина залишиться під впливом потужного Азійського антициклону. Синоптики прогнозують морозну погоду без опадів, зранку можуть утворюватися тумани та паморозь.
Зазначається, що в Рівному та області на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода 17 січня
У суботу, 17 січня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Видимість залишатиметься доброю, хоча вночі та вранці місцями очікується слабкий туман із дальністю 500-1000 метрів.
На дорогах збережеться ожеледиця, тому водіям варто бути особливо уважними. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від -22 до -17 градусів, удень - від -14 до -9. Атмосферний тиск поступово зростатиме.
Погода 18 січня
У неділю, 18 січня, погода залишиться морозною, але з мінливою хмарністю. Опадів не очікується, проте вночі та вранці знову можливий слабкий туман. На дорогах ожеледиця збережеться. Вітер залишиться південно-східним, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме -22…-17 градусів, удень - від 14 до 9 градусів морозу. Атмосферний тиск цього дня почне слабко знижуватися.
Погода 19 січня
Понеділок, 19 січня, буде без опадів із мінливою хмарністю. Вночі та вранці прогнозується слабкий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі знизиться до -19…-14 градусів, удень очікується -12…-7.
Як зміниться погода в Україні до кінця зими - прогноз
Главред писав, що за даними фахівців MkWeather, друга половина січня і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив в Україні. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.
Через те, що Україна знаходиться у Східній Європі, цієї зими вона стане найхолоднішим регіоном континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.
Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть і надалі.
Читайте також:
- До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині
- Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів
- Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред