Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

Синоптики попереджають про небезпечну погоду у найближчі дні.

Прогноз погоди у Рівному та області на 17-19 січня/ Колаж: Главред, фото: Mykyta Ant (instagram.com/tvoe_rivne/)

Коротко:

Якою буде погода у Рівному та області на вихідних

Коли температура опуститься до -22 градусів

Упродовж 17-19 січня Рівненщина залишиться під впливом потужного Азійського антициклону. Синоптики прогнозують морозну погоду без опадів, зранку можуть утворюватися тумани та паморозь.

Зазначається, що в Рівному та області на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 17 січня

У суботу, 17 січня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Видимість залишатиметься доброю, хоча вночі та вранці місцями очікується слабкий туман із дальністю 500-1000 метрів.

На дорогах збережеться ожеледиця, тому водіям варто бути особливо уважними. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -22 до -17 градусів, удень - від -14 до -9. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 18 січня

У неділю, 18 січня, погода залишиться морозною, але з мінливою хмарністю. Опадів не очікується, проте вночі та вранці знову можливий слабкий туман. На дорогах ожеледиця збережеться. Вітер залишиться південно-східним, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме -22…-17 градусів, удень - від 14 до 9 градусів морозу. Атмосферний тиск цього дня почне слабко знижуватися.

Погода 19 січня

Понеділок, 19 січня, буде без опадів із мінливою хмарністю. Вночі та вранці прогнозується слабкий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі знизиться до -19…-14 градусів, удень очікується -12…-7.

Як зміниться погода в Україні до кінця зими - прогноз

Главред писав, що за даними фахівців MkWeather, друга половина січня і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив в Україні. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.

Через те, що Україна знаходиться у Східній Європі, цієї зими вона стане найхолоднішим регіоном континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.

Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть і надалі.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

