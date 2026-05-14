На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

Коротко:
- У Тернополі виявили картоплю з великим вмістом нітратів
- Небезпечну партію не допустили до продажу
На агропродовольчому ринку в Тернополі знайшли небезпечну картоплю. Продукт з перевищеним вмістом нітратів не допустили до продажу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
За результатами лабораторних досліджень встановлено, що вміст нітратів у продукції становив 362,5 мг/кг при допустимому рівні 250 мг/кг відповідно до вимог державних санітарних правил і норм.
Спеціалісти лабораторії у присутності представника адміністрації ринку та власника продукції склали відповідний акт про недопущення реалізації зазначеної партії картоплі.
У Держпродспоживслужбі також закликали громадян утримуватися від придбання овочевої продукції у невстановлених місцях торгівлі та на стихійних ринках.
"Таку продукцію можуть реалізовувати без належних документів щодо її походження та без підтвердження показників безпечності. Купуйте овочі лише у встановлених місцях торгівлі та дбайте про власне здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Небезпечні солодощі в Україні
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів раніше повідомляла, що в солодощах, які могли завезти в Україну, виявили дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК).
Ця речовина є психоактивною, впливає на центральну нервову систему людини та може спричиняти зміну свідомості, порушення координації рухів і поведінкові реакції.
Продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів. За оцінками експертів, у разі збереження високих цін на пальне та ускладнення ситуації на енергетичних ринках, інфляція може перевищити 10%.
Також в Україні різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції.
Про джерело: Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача.
Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.
