На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

Небезпечна картопля на ринку

На агропродовольчому ринку в Тернополі знайшли небезпечну картоплю. Продукт з перевищеним вмістом нітратів не допустили до продажу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що вміст нітратів у продукції становив 362,5 мг/кг при допустимому рівні 250 мг/кг відповідно до вимог державних санітарних правил і норм.

Спеціалісти лабораторії у присутності представника адміністрації ринку та власника продукції склали відповідний акт про недопущення реалізації зазначеної партії картоплі.

У Держпродспоживслужбі також закликали громадян утримуватися від придбання овочевої продукції у невстановлених місцях торгівлі та на стихійних ринках.

"Таку продукцію можуть реалізовувати без належних документів щодо її походження та без підтвердження показників безпечності. Купуйте овочі лише у встановлених місцях торгівлі та дбайте про власне здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні солодощі в Україні

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів раніше повідомляла, що в солодощах, які могли завезти в Україну, виявили дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК).

Ця речовина є психоактивною, впливає на центральну нервову систему людини та може спричиняти зміну свідомості, порушення координації рухів і поведінкові реакції.

Як повідомляв Главред, в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів. За оцінками експертів, у разі збереження високих цін на пальне та ускладнення ситуації на енергетичних ринках, інфляція може перевищити 10%.

Також в Україні різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції.

Про джерело: Держпродспоживслужба Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача. Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

